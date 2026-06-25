A prisión un hombre en Tenerife por agredir a una mujer y quebrantar una orden de alejamiento

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Tacoronte han detenido a un varón, de 37 años de edad y vecino de Tacoronte, acusado de un delito de violencia de género y quebrantamiento de medida cautelar.
Un agente franco de servicio observa la agresión de un hombre hacia una mujer en plena calle en Tacoronte, dando aviso a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil, y actuando de inmediato para tratar de detener al acusado, el cual emprende la huida, siendo seguido por el agente que presenció la agresión, y uno de los agentes de la patrulla de servicio, que en pocos minutos se había trasladado al lugar. Mientras, el otro agente de la patrulla permanece junto a la víctima, prestando seguridad y asistencia.
Minutos después otra patrulla se une al dispositivo de búsqueda, para localizar al acusado, realizando un cerramiento en la zona donde se encuentra, pudiendo ser localizado y procediendo a su detención, en cuestión de minutos, tras la agresión.
Es de mencionar, que el ahora detenido, ya había sido juzgado previamente por hechos similares, además de tener una orden de alejamiento de la víctima.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Policial, quien decretó el ingreso en prisión del detenido.