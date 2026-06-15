Un tesoro bajo el mar: científicos cartografían y muestrean más ‘abuelas’ de Canarias sumergidas

Los llaman las ‘abuelas’ de Canarias porque, como aseguran los científicos españoles, hay evidencia científica de que estos montes submarinos situados en las proximidades de las Islas y más antiguas que las actuales forman parte del mismo proceso geológico que dio forma al actual Archipiélago,a tal punto que algunas de las hoy sumergidas llegaron a emerger a la superficie.
Pese a tratarse de un centenar, situados tanto al nordeste como al sudoeste, son los más próximos a El Hierro más célebres por Tropic, uno de esos montes -ubicado a 499 kilómetros (269 millas náuticas) de La Restinga- y sobre cuya superficie se acumula un tesoro en tierras raras, muy codiciadas para las nuevas tecnologías.
Por citar un ejemplo, gracias a cuatro expediciones anteriores (Drago 2011, JC142, Trident 1 y Trident 2) se sabe que solo en Tropic hay unas 2.700 toneladas de telurio, apreciadísimo en sectores como la energía solar y los vehículos eléctricos.
Como adelantó hace lustros DIARIO DE AVISOS, semejante fortuna ha motivado una disputa entre España y Marruecos por el control de estos yacimientos ante las Naciones Unidas y que sigue sin resolverse.
Pero no solo hay este tipo de esas tierras raras (además de telurio hay cobalto, níquel, cobre, manganeso…) en Tropic sino que también consta su presencia sobre otras ‘abuelas’ de Canarias. De ahí la relevancia que tiene el anuncio realizado días atrás de que un nuevo equipo científico multidisciplinar del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha completado una nueva campaña oceanográfica destinada a mejorar el conocimiento de los montes submarinos de estos montes, catalogados ya como áreas de gran valor ecológico de la Red Natura 2000.
Han sido 21 días de trabajo a bordo del buque oceanográfico Odón de Buen durante los cuales el equipo en cuestión ha desarrollado labores de cartografía, caracterización geológica y estudio de la biodiversidad en varios montes submarinos situados al noreste y suroeste del Archipiélago. Entre las zonas investigadas se encuentran Rybin, Ancor, Dacia y Nico Sur (noreste de Canarias y cercanos a Lanzarote), así como ‘vecinos’ de Tropic al suroeste de El Hierro como Drago, The Paps, Echo y Bimbache.
“Completar el estudio”
Es el investigador del Centro Oceanográfico de Canarias y jefe científico de la campaña que ahora nos ocupa, Pablo Martín-Sosa, quien desvela que “la campaña nos ha permitido completar el estudio de áreas que permanecían insuficientemente exploradas y ampliar significativamente la información disponible sobre las comunidades bentónicas profundas asociadas a estos montes submarinos”.
La información oficial también desvela que estos trabajos “han incluido la adquisición de cartografía de alta resolución mediante ecosonda multihaz y sistemas acústicos de última generación, así como la toma de muestras de sedimento que permitirán caracterizar con precisión la naturaleza de los fondos marinos y los procesos geológicos que modelan estos ecosistemas”. “Aunque analizar de los datos obtenidos requerirá varios