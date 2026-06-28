sucesos

Un accidente entre dos coches deja un herido en Tenerife

El incidente tuvo lugar a las 07:13 horas en la autopista TF-1, concretamente en la rotonda de conexión con la TF-46
Ambulancia del SUC asistiendo a un herido en accidente de tráfico en Tenerife
Ambulancia del SUC, en una imagen de archivo. / 112 Canarias
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado este domingo tras registrarse una colisión entre dos turismos en Tenerife. El accidente de tráfico ocurrió en el municipio de Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El incidente tuvo lugar a las 07:13 horas en la autopista TF-1, concretamente en la rotonda de conexión con la TF-46. El afectado presentaba diversos traumatismos y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Quirón Costa Adeje.

Noticias relacionadas
  1. Motorista heridoUn motorista herido tras chocar con un coche en Tenerife
  2. Susto en Santa Cruz tras el incendio en la cocina de un localSusto en Santa Cruz tras el incendio en la cocina de un local
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Este tramo del sur de Tenerife soporta diariamente un importante volumen de tráfico al conectar la autopista con los núcleos costeros. Los accidentes en esta intersección suelen movilizar rápidamente a las emergencias para evitar retenciones graves en la vía de la Isla.

Intervención de los servicios de emergencia en la TF-1

Tras recibir la alerta, el 1-1-2 activó al personal sanitario, a los Bomberos de Tenerife y a la Guardia Civil.

Los bomberos aseguraron la zona, controlaron los riesgos de los coches y limpiaron la calzada afectada. Los agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la rotonda e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del choque.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas