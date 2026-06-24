La Aemet pone hora al cambio de tiempo en Canarias este miércoles

La previsión meteorológica para este miércoles indica que habrá cielos poco nubosos en cumbres y nubosos en el resto, sin descartar probables lluvias débiles, que abrirán a claros a partir del mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo de norte a nordeste. En cumbres centrales, soplará fuerte del suroeste.
En la provincia de Las Palmas para este miércoles, 24 de junio de 2026, indica que estará nuboso en el norte de Gran Canaria con intervalos en el resto de vertientes, tendiendo a partir de mediodía a poco nuboso o despejado y con baja probabilidad de lluvia débil durante la primera mitad del día en el norte.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos a primeras horas que tenderán a poco nuboso a partir de mediodía, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios o en ligero descenso. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 21 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará del nordeste de flojo a moderado, con algún intervalo fuerte en las vertientes oeste y sureste. En cumbres, del oeste moderado con algún intervalo fuerte.