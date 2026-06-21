La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: suben las temperaturas y no se descartan rachas muy fuertes

La previsión meteorológica para este lunes, 22 de junio de 2026, indica que en el norte, por debajo de 700 a 900 metros, habrá intervalos nubosos con predominio del poco nuboso a partir del mediodía; mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado en general, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en medianías. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 14 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y vertiente sur del área metropolitana a partir de la tarde, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas oeste. En cumbres centrales, viento flojo de componente oeste.
La previsión de la Aemet en la provincia de Las Palmas
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este lunes indica que en el norte de Gran Canaria, por debajo de 700 a 900 metros, habrá cielos nubosos tendiendo a intervalos a partir de mediodía y volviendo a aumentar a nuboso al final, estando poco nuboso o despejado en el resto de zonas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, en el norte y oeste estará nuboso tendiendo a poco nuboso durante el día; y en el resto habrá cielo poco nuboso o despejado salvo por intervalos al principio y final del día, según la Aemet.
Las temperaturas estarán con pocos cambios. No se descarta que se superen localmente los 30 grados en medianías orientadas al oeste, sur y este. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 20 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, principalmente a partir de la tarde cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas suroeste.