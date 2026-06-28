La Aemet pone en aviso a Canarias por el ‘combo’ meteorológico que llega: 37 grados, viento fuerte y calima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Canarias ante un empeoramiento del tiempo previsto para este lunes. El Archipiélago sufrirá un episodio adverso que combinará temperaturas máximas de hasta 37 grados, rachas de viento de 90 kilómetros por hora, fuerte oleaje y el regreso de la calima.
Los avisos comenzarán a aplicarse a partir de la madrugada de este lunes 29 de junio. Los fenómenos meteorológicos afectarán con distinta intensidad a las islas, con especial fuerza en las vertientes sur, las zonas de medianías, las cumbres y los canales marítimos interinsulares.
Este repunte térmico y eólico responde a la intensificación del viento alisio y a la entrada de una masa de aire seco con polvo en suspensión. Las autoridades aconsejan extremar la precaución en la costa y las zonas de cumbre, donde el calor y las rachas de viento incrementarán el riesgo de incendios forestales.
Temperaturas de hasta 37 grados en Gran Canaria
Gran Canaria será la isla más afectada por el ascenso térmico. La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas, viento y oleaje entre las 11:00 y las 23:00 horas del lunes.
El fuerte calor se concentrará en las medianías del sudeste, sur y oeste, además de en la cuenca de Tejeda, donde los termómetros rozarán de forma puntual los 37 grados. En el resto de las islas orientales y en Tenerife y La Gomera, las máximas superarán los 32 grados en el interior.
Alisios de 90 km/h y riesgo en el mar: avisos amarillos
El viento soplará con fuerza y obligará a activar avisos amarillos en varios puntos de las Islas:
- La Gomera: registrará la situación más compleja, con un aviso activo entre las 12:00 y las 23:00 horas por rachas del nordeste que alcanzarán los 90 kilómetros por hora en zonas bajas del oeste y sudeste.
- Lanzarote y La Graciosa: el aviso por viento de 70 kilómetros por hora comenzará a las 03:00 horas del lunes y se prolongará hasta el mediodía del martes.
- Tenerife y El Hierro: activarán el aviso amarillo por fenómenos costeros a las 22:00 horas del lunes. Se espera viento del noreste de hasta 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el norte de El Hierro y en el canal que separa Tenerife de Gran Canaria.
El Grupo de Predicción y Vigilancia Meteorológica en Canarias añade que se registrarán rachas muy fuertes en el extremo noroeste de Tenerife, el valle de Agaete y el sur de Jandía, en Fuerteventura.
Entrada de calima por el este
El lunes vendrá acompañado por el regreso del polvo en suspensión en altura. La calima afectará de forma prioritaria a las zonas altas de las islas orientales durante la segunda mitad del día. A últimas horas de la jornada, la masa de polvo se extenderá de forma más débil hacia las islas occidentales.