Cambio de tiempo en Canarias: la Aemet detalla los días en los que se dispararán los termómetros en las Islas

Canarias se prepara para registrar un ascenso generalizado de las temperaturas entre este domingo y el próximo martes. Los termómetros superarán los 30 grados en gran parte del Archipiélago, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) descarta que este episodio de calor intenso pueda catalogarse como una ola de calor.
La subida térmica afectará sobre todo a las zonas orientadas al sur, según ha explicado el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, en declaraciones a Cope Canarias. En estas vertientes los termómetros superarán los 32 grados, mientras que en el interior de Gran Canaria se alcanzarán de forma puntual los 34 grados.
El incremento de las temperaturas se debe a una situación anticiclónica persistente en la región. No obstante, el viento alisio continuará soplando en las Islas, lo que impedirá que el calor se descontrole y mantendrá el episodio concentrado en zonas muy locales y durante pocos días. Este escenario contrasta con el de la Península, expuesta a valores extremos.
Cómo afectará el calor a las Islas
Las Islas han permanecido al margen de la severa ola de calor que azota al territorio peninsular gracias a la influencia directa del anticiclón, que ha mantenido un clima mucho más suave en la región atlántica durante los últimos días.
Sin embargo, a partir de este domingo las altas presiones se consolidarán, elevando las máximas especialmente en las medianías y zonas altas del sur del Archipiélago. Las autoridades recomiendan precaución en las horas centrales del día en las áreas más expuestas de Gran Canaria, donde el impacto térmico será mayor.
Los datos de una primavera récord
Este repunte de los termómetros llega tras una primavera excepcional en el Archipiélago. “Ha sido la primavera más lluviosa” desde que existen registros fiables en las Islas, según apuntó Suárez. Las precipitaciones llegaron a triplicar los valores habituales en una estación que, además, resultó ligeramente fría.
Esta anomalía húmeda se debió al impacto de dos borrascas a principios de marzo. El delegado de la Aemet calificó a Therese como el episodio más relevante de la estación. En la zona centro y alta de Gran Canaria, la estación de San Mateo Alto contabilizó más de 500 litros por metro cuadrado. Por su parte, el Roque de los Muchachos, en La Palma, superó los 600 litros por metro cuadrado. Estos datos dejan un balance muy positivo para el año hidrológico.
De cara al próximo verano, la Aemet prevé una estación cálida pero también húmeda, con lluvias por encima de lo normal en el tercil superior. No se descarta que en agosto alguna onda del este deje precipitaciones de interés en las Islas.
La Península roza los 40 grados
Mientras Canarias mantiene un ambiente relativamente contenido, la Península Ibérica afronta un ascenso térmico extremo a partir del lunes. Una dorsal de altas presiones estancará una masa de aire cálido sobre el territorio peninsular, disparando los termómetros en la mitad sur y en el valle del Ebro.
Localidades de Córdoba, Jaén y Sevilla podrían alcanzar los 40 grados desde el inicio de la semana. Los modelos meteorológicos indican que las temperaturas superarán el percentil 95 en gran parte del país. Si estos valores se mantienen durante tres días consecutivos en el 10% de las estaciones, España oficializará su segunda ola de calor del año.