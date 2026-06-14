La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: los termómetros rozarán los 30 grados este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un escenario de cielos poco nubosos y estabilidad en el archipiélago para este domingo. El tiempo en Canarias mantendrá las temperaturas estables en las zonas costeras, mientras que el interior registrará ligeros descensos térmicos.
El viento soplará con intensidad moderada del nordeste y dejará intervalos fuertes en las vertientes del sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.
Predicción del tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
El cielo en Tenerife mostrará intervalos nubosos en el norte por debajo de los 1.000 metros de altitud, con amplios claros durante las horas centrales. El resto de la isla permanecerá despejado, con temperaturas sin grandes variaciones en la costa de Santa Cruz de Tenerife y bajadas ligeras en las medianías. Los vientos del nordeste soplarán fuertes en el extremo noroeste, el sureste y en la zona sur del área metropolitana.
La isla de La Palma presentará nubosidad baja en el norte y nordeste, aunque el sol predominará en el resto del territorio. El termómetro mantendrá valores estables en el litoral y registrará un descenso de las máximas en las zonas del interior isleño. Los vientos soplarán moderados, pero tendrán rachas intensas en las zonas bajas del noroeste y del sureste.
En La Gomera, las nubes cubrirán el norte durante la mañana y la tarde, abriendo claros en las horas centrales del día. El interior experimentará un descenso térmico notable, mientras que las costas mantendrán el ambiente agradable y estable de las últimas jornadas. La Aemet advierte de rachas de viento que podrían ser ocasionalmente muy fuertes en el noroeste y el este.
La predicción para El Hierro apunta a cielos nubosos a primeras y últimas horas del domingo en el norte, tendiendo a despejado. El interior de la isla registrará un ligero descenso en los termómetros, mientras el litoral mantendrá temperaturas estables. Los vientos moderados del nordeste ganarán fuerza en los extremos oeste y sureste de la geografía herreña.
Situación meteorológica en la provincia de Las Palmas
El pronóstico de la Aemet para Gran Canaria detalla nubosidad en el norte que desaparecerá durante el día, salvo en la línea de costa. Las temperaturas rozarán los 30 grados en las medianías del sureste, frente a un descenso térmico generalizado en todo el interior. El viento del nordeste dejará rachas muy fuertes por la tarde en las vertientes del oeste y del sureste.
La isla de Lanzarote contará con cielos cubiertos en el norte y el oeste, mientras que el resto de zonas permanecerá despejado. El viento del nordeste aumentará su intensidad en las horas de la tarde, acompañando a unas temperaturas estables en Arrecife.
Por último, Fuerteventura iniciará el domingo con intervalos nubosos en el litoral que desaparecerán para dar paso a cielos limpios. El termómetro experimentará un ligero ascenso y podría alcanzar los 30 grados en zonas del sureste de la isla. Los vientos se intensificarán por la tarde en Jandía y en toda la costa suroeste.