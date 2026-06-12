Roberto Brasero avisa sobre las temperaturas “inusuales” para este verano en Canarias: “Se acabó el respiro”

El respiro térmico que se había notado en buena parte de España tiene las horas contadas. Roberto Brasero, meteorólogo, ha advertido de una nueva subida de temperaturas que comenzará a sentirse este viernes y que irá ganando intensidad durante el fin de semana, con valores más propios que se intensificarán en el mes de julio en varias zonas del país.
Aunque el ascenso será especialmente acusado en el norte peninsular, Canarias también entra en el mapa del calor. Según la previsión avanzada por el meteorólogo, el Archipiélago notará un repunte térmico durante el sábado, en una jornada marcada por cielos poco nubosos o despejados y por un viento menos intenso que el registrado en días anteriores.
Canarias mira al verano con temperaturas por encima de lo habitual
El episodio llega en un contexto en el que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene una previsión estacional clara: el verano apunta a ser más cálido de lo normal. Para el trimestre junio, julio y agosto, la AEMET contempla una alta probabilidad de que la temperatura media se sitúe en valores superiores a los habituales en el conjunto de España.
En el caso de Canarias, este escenario obliga a mirar con especial atención a las zonas de interior, medianías y vertientes sur, donde los termómetros suelen dispararse cuando aflojan los alisios o entra aire más cálido. En las últimas semanas, el Archipiélago ya ha vivido jornadas con máximas cercanas o superiores a los 30 grados en puntos de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Fin de semana con cielos despejados y más calor en las Islas
La previsión para el fin de semana deja un panorama estable en Canarias. El sábado será una jornada dominada por el sol, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso. Brasero apunta a que la subida térmica se notará sobre todo en Canarias y en el norte peninsular, mientras que en el resto del país el aumento será más ligero.
El domingo, aunque la inestabilidad ganará terreno en buena parte de la Península, el Archipiélago quedará al margen de ese cambio. En las Islas no se esperan precipitaciones significativas y predominará de nuevo el tiempo estable, con cielos despejados y ambiente plenamente veraniego.
El viento pierde protagonismo en Canarias
Otro de los cambios relevantes estará en el viento. Mientras en Canarias el viento no será tan intenso como en jornadas anteriores. Esta disminución puede favorecer una mayor sensación de calor en algunas zonas, especialmente durante las horas centrales del día.
La combinación de más sol, menos viento y temperaturas en ascenso dejará un fin de semana claramente veraniego en el Archipiélago. Una situación que anticipa el patrón que podría repetirse durante los próximos meses: jornadas estables, calor en medianías y zonas del sur, y noches cada vez menos frescas.
Noches más cálidas durante los próximos días
Brasero también ha puesto el foco en las temperaturas nocturnas. Las madrugadas, que habían dado cierto alivio en los últimos días, tenderán a ser menos frescas. Este detalle es especialmente relevante en Canarias, donde el aumento de las mínimas puede incrementar la sensación de bochorno en áreas urbanas y costeras.
Con el verano a las puertas, la evolución de las temperaturas en las Islas será uno de los puntos a seguir. La previsión estacional de la AEMET apunta a un trimestre cálido y los primeros episodios de calor ya empiezan a marcar el arranque de junio.