La Aemet advierte a Canarias del tiempo que hará esta noche de San Juan

La previsión meteorológica para este martes indica que estará nuboso con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte, sin descartarlas en otras zonas, que podrán ser localmente moderadas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios en general, mientras las máximas irán en ligero descenso, que será incluso moderado en zonas del interior. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 17 de mínima en El Hierro.
El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte. En cumbres, soplará flojo del oeste, y será moderado del suroeste en cumbres centrales, si bien tenderá a aumentar a fuerte por la tarde, cuando no se descartan rachas muy fuertes.
En la provincia de Las Palmas para este martes, 23 de junio de 2026, indica que habrá cielo nuboso en el norte de Gran canaria tendiendo a intervalos durante las horas diurnas; mientras que a últimas horas es probable que se produzcan lloviznas débiles afectando principalmente a medianías; y en el resto de zonas estará poco nuboso, salvo algún intervalo en el suroeste a últimas horas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos en la mitad norte y litorales este y oeste que tienden a poco nuboso a partir de la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios salvo descenso de las máximas en el interior de la vertiente sur. Los termómetros oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 21 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, soplará moderado de componente norte con algún intervalo de fuerte en la vertiente este y oeste.