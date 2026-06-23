Alerta alimentaria por presencia de Salmonella en un conocido fuet: Sanidad pide no consumirlo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta tras recibir una notificación de las autoridades sanitarias francesas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). La incidencia afecta a dos lotes específicos de fuet extra de la marca Can Duran, en los que se ha detectado la presencia de la bacteria Salmonella.
Los servicios oficiales de control técnico informan que los productos implicados corresponden al Fuet extra de CAN DURAN, comercializado en un formato envasado en bolsa de plástico con un peso por unidad de 170 gramos. La conservación de este embutido se realiza a temperatura ambiente.
Lotes de fuet Can Duran afectados
Las especificaciones técnicas de los dos lotes afectados por la contaminación y sus respectivas fechas de caducidad son las siguientes:
- Lote 262014422, con fecha de caducidad fijada para el 24/07/2026.
- Lote 262014423, con fecha de caducidad fijada para el 01/08/2026.
Distribución y medidas urgentes
De acuerdo con la información de trazabilidad disponible en esta fase, la distribución inicial de la mercancía contaminada se ha localizado en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra. No obstante, los organismos sanitarios advierten que no es descartable la existencia de redistribuciones posteriores a otras regiones del territorio nacional.
La notificación de este riesgo biológico ha sido trasladada de inmediato a las autoridades competentes de las distintas comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El objetivo prioritario de esta comunicación es verificar de forma urgente la retirada definitiva de los productos afectados de todos los canales de comercialización activos.
Las autoridades sanitarias recomiendan de manera explícita a aquellas personas que dispongan en sus domicilios de unidades pertenecientes a los lotes citados que se abstengan de consumirlos de forma preventiva. En el caso de haber ingerido este fuet extra y manifestar sintomatología compatible con la salmonelosis —caracterizada por diarrea, vómitos, fiebre alta y dolor de cabeza— se aconseja acudir de inmediato a un centro de salud de atención primaria.
Qué es la salmonelosis y cuáles son sus síntomas
La salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y extendidas, provocada por bacterias del género Salmonella. Este bacilo Gram negativo posee una elevada capacidad de adaptación ambiental, sobreviviendo en diversas superficies durante meses o incluso años. Puede multiplicarse en rangos térmicos de entre 5 y 45 ºC, teniendo su óptimo de crecimiento entre los 35 y 37 ºC. Los animales que con mayor frecuencia actúan como vectores de esta bacteria son las aves y el ganado porcino.
El mecanismo principal de transmisión en seres humanos se produce por el consumo de agua o alimentos contaminados, así como por la vía fecal-oral entre personas debido a deficiencias en la higiene de manos por parte de una persona infectada que contamina los alimentos al manipularlos. Los portadores asintomáticos y las personas enfermas pueden ser fuente de infección.
Los síntomas clínicos suelen aparecer bruscamente entre 6 y 72 horas (generalmente de 12 a 36 horas) posteriores a la ingesta. El cuadro incluye fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, cefalea y mialgias, remitiendo normalmente entre los 2 y 7 días de evolución.
Aunque la mayoría de los afectados presenta cuadros leves que cursan sin necesidad de un tratamiento médico específico, en colectivos vulnerables como niños pequeños y personas ancianas la deshidratación puede revestir gravedad extrema y poner en peligro la vida.
Asimismo, un 5% de los casos puede derivar en infecciones sistémicas complejas, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, pudiendo cursar con meningitis, encefalopatía, endocarditis, neumonía, abscesos, osteomielitis, celulitis o artritis. En las mujeres embarazadas, aunque no presentan un riesgo mayor de adquirir la infección que el resto de la población, sí aumenta el riesgo de aparición de complicaciones.