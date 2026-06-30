Terror en Gran Canaria: un vecino ataca de forma brutal a una madre y a su hija con un destornillador

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas han detenido en Gran Canaria a un hombre como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y amenazas graves.
El arrestado protagonizó un violento episodio en la localidad de Vecindario al atacar de forma brutal y repentina a dos mujeres tras un conflicto vecinal. El Juzgado de Instrucción competente ya ha decretado su ingreso inmediato en prisión.
Un ataque repentino
Los hechos se desencadenaron el pasado mes de mayo. Según ha revelado la investigación, el presunto agresor se dirigió inicialmente al domicilio de una persona con la que mantenía un fuerte conflicto personal con la intención de confrontarla.
Al no encontrarla en la vivienda, el hombre se topó en el inmueble con una vecina con la que también mantenía desavenencias previas.
Sin mediar palabra, el sospechoso inició una agresión directa contra la mujer. Al percatarse de la situación, la hija de la víctima intentó mediar y auxiliar a su madre, momento en el que el agresor arremetió también de forma violenta contra ella.
Heridas penetrantes y huida
Durante el brutal ataque, el detenido utilizó un objeto punzante tipo destornillador con el que agredió de forma reiterada a ambas mujeres.
Como consecuencia de la agresión, madre e hija sufrieron múltiples lesiones de diversa consideración, incluyendo heridas penetrantes y contusiones graves, por lo que tuvieron que ser evacuadas de urgencia a un centro sanitario para recibir asistencia médica especializada.
Tras el apuñalamiento, el sospechoso huyó rápidamente del lugar a bordo de un vehículo. Tras recibir el aviso urgente, las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Vecindario reaccionaron con rapidez desplegando un dispositivo de localización y cierre perimetral en las vías de la zona para cortar cualquier vía de escape.
Escondido en una finc
Paralelamente a la persecución, los investigadores cruzaron datos y detectaron una denuncia previa por amenazas de muerte reiteradas hacia una persona del entorno del detenido, lo que confirmó que el agresor arrastraba un historial de motivaciones violentas.
La presión policial dio sus frutos poco después. Los agentes localizaron primero el coche del sospechoso abandonado en las inmediaciones de Vecindario y, tras batir el terreno, hallaron al individuo oculto en el interior de una finca agrícola, donde fue reducido y detenido de inmediato.