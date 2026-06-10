El importante aviso de la Guardia Civil por la visita del papa a Tenerife: la multa puede llegar a 200.000 euros

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a quienes tengan pensado volar drones durante la visita del papa León XIV a Tenerife. La Benemérita recuerda que antes de despegar es necesario consultar la página de ENAIRE Drones para comprobar las restricciones previstas en el espacio aéreo.
La advertencia no es genérica. La herramienta de ENAIRE ya muestra una zona temporalmente restringida en Tenerife para el 12 de junio de 2026. La limitación estará activa desde las 06.00 hasta las 16.00 horas y afecta al entorno de Tenerife Norte.
En el vídeo difundido por la Guardia Civil, un agente lo resume de forma clara: “Si tienes pensado volar drones el día de la visita del Papa, es necesario que se mire previamente la página de ENAIRE Drones para saber cuáles son las restricciones de vuelo para ese día”.
El mismo mensaje incluye una advertencia económica. Según recuerda el Instituto Armado, volar un dron en una zona restringida puede acarrear sanciones de hasta 200.000 euros.
La zona restringida señalada en Tenerife
La información visible en ENAIRE Drones marca una zona temporalmente restringida alrededor de Tenerife Norte. El aviso aparece fijado para el 12 de junio de 2026, entre las 06.00 y las 16.00 horas.
Solo se contemplan excepciones para vuelos IFR de llegada o salida del aeropuerto de Tenerife Norte, aeronaves de Estado, medios aéreos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vuelos de defensa aérea y emergencias con coordinación previa.
En la práctica, esto significa que cualquier persona que quiera usar un dron ese día deberá comprobar antes si su ubicación queda dentro del área restringida. Si la zona aparece limitada en ENAIRE Drones, el vuelo no debe realizarse salvo autorización expresa.
Qué deben hacer los usuarios de drones
La Guardia Civil insiste en una recomendación básica: consultar ENAIRE Drones antes de cualquier vuelo. Esta herramienta permite revisar las zonas con restricciones, prohibiciones, avisos y condicionantes que afectan a las operaciones con drones.
La comprobación debe hacerse el mismo día del vuelo o en las horas previas. Las restricciones pueden variar por dispositivos de seguridad, eventos multitudinarios, actos oficiales, aeropuertos, helipuertos, espacios protegidos o zonas sensibles.
Tener un dron pequeño o usarlo con fines recreativos no elimina la obligación de cumplir la normativa. También deben extremar la precaución quienes vuelen drones para grabar imágenes de la visita, del entorno del aeropuerto, de concentraciones de personas o de desplazamientos oficiales.
Multas por volar en zonas prohibidas
El aviso de la Guardia Civil llega acompañado de una cifra contundente. Volar un dron en una zona restringida puede suponer sanciones de hasta 200.000 euros, según advierte el agente en el vídeo.
La normativa de seguridad aérea contempla sanciones importantes para las infracciones en el uso del espacio aéreo. La cuantía depende de la gravedad de los hechos, del riesgo generado y de las circunstancias de la operación.