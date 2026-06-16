Los barcos vuelven a transitar por el estrecho de Ormuz tras el anuncio del acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer un acuerdo con Irán por el que se levanta ya el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán confirmó el pacto tras “obligar” a Washington a aceptar sus condiciones. Solo Israel parece empeñado en obstaculizar la paz, al anunciar que mantendrá su invasión militar de Líbano pese a que el acuerdo incluye el alto el fuego en todos los frentes, lo que fue resaltado ayer por Hezbolá como un triunfo.
“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!”, indicó Trump en un mensaje publicado en redes sociales. “Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos”, añadió en referencia al cierre perimetral de Ormuz impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.
Trump emplazó así a los “buques del mundo” a “encender motores”. “¡Que fluya el petróleo!”, remachó el mandatario estadounidense, que por el momento nodio más detalles sobre el acuerdo.
Por su parte, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó un acuerdo para un “alto el fuego inmediato y permanente” a partir de anoche y que incluye a Líbano. “Este memorándum de entendimiento no significa que confiemos en el enemigo. Se ha redactado a pesar de la falta de confianza”, dejó claro, según medios iraníes.
Gharibabadi advirtió de que “vigilaremos” el cumplimiento de lo pactado por parte de Estados Unidos y destacó que “algunas de las revisiones que pedíamos en el acuerdo fueron faciltiadas por los acontecimientos ocurridos en Líbano y por los comunicados de las fuerzas armadas que ayudaron a que las negociaciones avanzaran”.
El responsable iraní se refiere así al bombardeo israelí de Beirut de este domingo, que habría originado la retirada iraní de las negociaciones y la preparación de un ataque en represalia contra Israel, informa la agencia de noticias iraní Fars. Para evitar este ataque, EE.UU. habría accedido a un levantamiento inmediato del bloqueo de Ormuz -estaba previsto que fuera progresivo y gradual- y a dar garantías sobre la integridad territorial de Líbano y la retirada de las fuerzas militares israelíes del país. Los proyectiles iraníes estaban ya preparados para el lanzamiento, pero en el último minuto Estados Unidos introdujo los cambios y finalmente se logró el acuerdo.
Fuentes de The New York Times añaden que las autoridades iraníes estaban debatiendo si lanzar la respuesta para garantizar la disuasión, pero irrumpió el argumento de que estas represalias beneficiarían a Israel y peligraría las negociaciones.
ALTO EL FUEGO EN TODOS LOS FRENTES
El primero en anunciar el acuerdo ha sido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, con lo que ha denominado como un Acuerdo de Paz. “Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”, ha explicado Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.
La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza, apuntó Sharif, que aprovechó para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán “por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto”.
El anuncio hizo descender ayer el petróleo, subieron las Bolsas y los gobiernos y organizaciones del mundo lo abrazaron, pero el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que las tropas israelíes no se retirarán de las zonas que ocupan en Líbano y afirmó que Netanyahu “dejó claro” este asunto a Trump, horas después del anuncio sobre del acuerdo. De hecho, Líbano registró ayer la primera víctima mortal por un ataque de Israel con un dron.