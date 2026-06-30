Publicado en el BOE: estos son trabajadores que pueden cobrar el 100% del sueldo durante una baja

Iniciar una baja laboral por motivos de salud implica, en la mayoría de los casos, una reducción de ingresos. Lo habitual era que la prestación por incapacidad temporal no alcanzara el 100% del salario, salvo en situaciones muy concretas, como determinados permisos vinculados al nacimiento de un hijo o mejoras recogidas en convenios colectivos.
Sin embargo, la normativa cambió para proteger a un grupo específico de trabajadores y reconocer un gesto de especial valor social: la donación en vida de órganos o tejidos.
Desde marzo de 2025, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Seguridad Social garantiza el cobro del 100% de la base reguladora a los trabajadores que necesiten una baja laboral por convertirse en donantes vivos de órganos o tejidos, siempre que el proceso requiera una intervención quirúrgica.
La medida modificó el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Con este cambio, los empleados que se sometan a una operación para donar un órgano o tejido pueden acogerse a una incapacidad temporal con una cobertura económica completa durante el periodo de recuperación.
Además, la duración de la baja no está fijada de antemano. Dependerá de la evolución médica de cada donante y del tiempo necesario para garantizar una recuperación adecuada, sin que la persona tenga que asumir una pérdida de ingresos mientras se recupera.
La finalidad de esta medida es eliminar posibles barreras económicas a la donación en vida. Hasta la entrada en vigor de este cambio, la posibilidad de cobrar el salario completo durante una baja de este tipo podía depender del convenio colectivo aplicable o de complementos asumidos por la empresa.
España mantiene desde hace años una posición destacada en materia de donación y trasplantes. Según la Organización Nacional de Trasplantes, en 2025 se realizaron 6.335 trasplantes de órganos en el país, con una tasa de 51,9 donantes por millón de habitantes, cifras que consolidan a España como referente mundial en este ámbito.
Con esta reforma, la Seguridad Social busca reforzar la protección de quienes realizan un acto altruista que puede salvar vidas, garantizando que la decisión de donar no suponga un perjuicio económico para el trabajador.