Unas 72 camas cerradas este verano en el Hospital La Candelaria

El Sindicato de Enfermería Satse se mostró profundamente preocupado ante las medidas de recorte y reorganización de plantillas previstas por el Servicio Canario de Salud para los próximos meses de verano, entre ellas la menor contratación de profesionales para cubrir las necesidades asistenciales.
En el Hospital Universitario de La Candelaria estas medidas supondrán a partir del próximo 1 de julio el cierre de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO), así como de unas seis habitaciones por planta en varias unidades de actividad quirúrgicas, lo que supone la pérdida de 72 camas asistenciales (equivalente a cerrar dos plantas completas). El personal será redistribuido entre las plantas, lo que supondrá una mayor presión sobre los profesionales, señaló a COPE Canarias Anabel Hernández.
Por otro lado, Satse denunció ante Inspección de Trabajo que varios hospitales y centros de Salud de Canarias superan las temperaturas máximas establecidas por ley para poder trabajar en condiciones adecuadas sin arriesgar la salud. “Las administraciones sanitarias son las primeras en no cumplir los criterios y recomendaciones” lo que supone una “seria amenaza” para la salud de pacientes y profesionales sanitarios “por sus duras condiciones laborales y permanente esfuerzo físico y mental”.