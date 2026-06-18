Canarias lleva a Brasil un tesoro único en el mundo: 40 vinos volcánicos

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) ha respaldado la presencia de 40 vinos del archipiélago en la 13ª edición del certamen internacional ‘Brazil Wine Challenge’.
Según informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa, esta participación cuenta también con la coordinación del Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (CERVIM).
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha detallado que, en el marco de esta cita, dos expertos de las islas han ofrecido dos ‘masterclass’ destinadas a mostrar la calidad y la singularidad de las elaboraciones canarias ante profesionales del sector, como sumilleres, importadores, prensa especializada y prescriptores del continente americano.
Esta acción ha estado dirigida por el director de la Estación Enológica de Canarias, José Luis González, y el vicepresidente del CERVIM, Manuel Ángel Capote.
Bajo el título ‘Canarias, Territorio Volcánico, Variedades Únicas’, la actividad ha permitido a los participantes profundizar en las particularidades de las producciones vitivinícolas del archipiélago.
Estas elaboraciones están marcadas por sus suelos volcánicos, la conservación de variedades prefiloxéricas únicas en el mundo y unos sistemas de cultivo estrechamente vinculados al paisaje, la conservación de la biodiversidad y la identidad agraria de las islas.
Por otro lado, la agenda de trabajo ha incluido dos encuentros con importadores y distribuidores de la región con el objetivo de promocionar las referencias participantes en el concurso y favorecer el posicionamiento de los vinos canarios en nuevos mercados exteriores.
El ‘Brazil Wine Challenge’ está considerado como uno de los principales escaparates vitivinícolas de Sudamérica, y en esta edición ha reunido 1.127 muestras procedentes de 190 bodegas de diferentes partes del mundo.