Ni guagua ni cotufas: estos son los canarismos favoritos en los colegios de las Islas

Jarea, alegar, balde y magua han sido las palabras elegidas por los cuatro centros educativos premiados en el concurso escolar ‘Mi canarismo favorito’, una iniciativa de la Consejería de Educación, en colaboración con la Academia Canaria de la Lengua.
Se trata de una iniciativa que promueve entre el alumnado el conocimiento, la valoración y el uso del patrimonio lingüístico de Canarias mediante propuestas desarrolladas en los centros escolares, ha informado el Gobierno canario en un comunicado.
En concreto, el fallo ha distinguido al Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tarajalejo, de Fuerteventura, con el canarismo jarea, en la modalidad de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria; al CEIP Doctor Alfonso Spínola, de Lanzarote, por alegar, en la modalidad de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria; al CEIP Los Alisios, de Gran Canaria, por balde, en la modalidad de Educación Especial y Aulas Enclave.
Y, por último, y al Instituto de Educación Secundaria (IES) Profesor Juan Pulido Castro, también de Gran Canaria, por magua, en la modalidad de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional de Grado Básico.
El jurado ha estado conformado por el miembro de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández; coordinadores técnicos del Área de Patrimonio Natural, Social y Cultural Canario del Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Carmen Elena Rodríguez y Carlos Antonio Casanova, y por la coordinadora técnica del Área de Comunicación-Programa de Lectura, Bibliotecas y Radios Escolares del mismo servicio, Jesica Fortes Regalado.
Los participantes elaboran vídeos creativos centrados en un canarismo, investigando su significado, origen y uso, con el apoyo de herramientas de referencia como LexiCán y el Diccionario básico de canarismos.
De esta forma, el proyecto favorece el desarrollo de la competencia comunicativa, refuerza la seguridad lingüística del alumnado, pone en valor el español de Canarias y contribuye a combatir los estereotipos y prejuicios sobre las variedades dialectales, entendidas como una muestra de la riqueza cultural de la lengua.
El concurso, impulsado por la Dirección General de Ordenación, Inclusión e Innovación, tiene como finalidad fomentar entre el profesorado prácticas de aula que integren el patrimonio lingüístico y cultural del archipiélago, contribuyendo a que el alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos más relevantes del dialecto canario.
Asimismo, la iniciativa conecta de forma directa con el currículo educativo de Canarias, que contempla el desarrollo de actitudes de respeto, protección y conservación del patrimonio cultural, histórico, natural, social y lingüístico de las islas.
Los canarismos distinguidos reflejan la riqueza y singularidad del habla de Canarias.
Así, jarea designa el pescado abierto y salado que posteriormente se seca al sol; alegar significa conversar, ya sea por entretenimiento o para comentar las acciones de alguien ausente, y también protestar o discutir sobre algún asunto.
Balde nombra el recipiente con forma de cono truncado invertido, provisto de una o dos asas, utilizado para transportar o contener líquidos u otros materiales; y magua expresa un sentimiento de pena o desconsuelo causado por la pérdida o añoranza de algo, o por no haber realizado una acción que hubiera resultado beneficiosa. E