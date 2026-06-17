El CD Tenerife presenta su campaña de abonos ‘Tan Nuestro’ como un “guiño a la afición”: todos los precios para el regreso a Segunda

El CD Tenerife ha desvelado esta mañana los detalles y pormenores de la campaña de abonos del curso 2026/2027. Lo hizo en la sede de la Federación de Peñas del club, en los bajos del Heliodoro Rodríguez López. El spot representa un homenaje a la afición blanquiazul bajo el lema “Tan Nuestro”.
La productora El Plan SL ha vuelto a ser la encargada de ejecutar la idea de la campaña de fidelización de la entidad.
“Celebrarlo aquí es un pequeño homenaje a las peñas, que son el corazón del equipo. La ilusión de la gente es lo que mueve el fútbol y nuestras peñas nos han apoyado siempre. Este es una familia grande y queremos que cada día seamos más grande”, destacó Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife.
“Nunca hay que perder la humildad, pero también tenemos tener orgullo por llevar el escudo que tenemos en el pecho”, añadió también el dirigente tinerfeñista.
Un año más, la renovación del carnet de abonado podrá realizarse de manera online o presencial, método para el que hace falta pedir cita previa. Desde el 17 junio se podrán solicitar citas previas.
Los precios de los abonos oscilan desde los 380 euros para la grada de Tribuna a los 125 de Popular, pasando por los 250 euros de San Sebastián y los 210 de Herradura. Estos son los precios de la última temporada en Segunda para los abonados del pasado ejercicio.
Al precio de las nuevas altas habrá que añadir un 10% adicional.