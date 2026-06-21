Grave accidente en Canarias: un ciclista en estado crítico tras caer a un barranco

Un ciclista de 50 años ha sido rescatado esta mañana en estado crítico tras sufrir una caída y precipitarse al fondo de un barranco en el municipio de Agüimes, en la isla de Gran Canaria. El suceso ha provocado un amplio despliegue de los servicios de emergencia coordinados por el CECOES 112.
El incidente ha tenido lugar en un barranco localizado junto a la carretera GC-550, concretamente en las inmediaciones del punto kilométrico 7. Poco antes de las 11:00 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió un aviso en el que se alertaba de que un ciclista se había salido de la vía y había caído al interior del barranco.
De forma inmediata se activó un dispositivo de rescate compuesto por el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Policía Local y la Guardia Civil.
El personal sanitario del SUC se trasladó al lugar y logró acceder hasta la posición del afectado para realizar una primera valoración y asistencia en el punto de caída. El ciclista presentaba politraumatismos de carácter grave como consecuencia del impacto.
Los rescatadores del helicóptero del GES descendieron a la zona de difícil acceso y colaboraron estrechamente con el personal sanitario para izar al ciclista herido mediante una grúa. Posteriormente, la aeronave lo evacuó hasta una zona segura habilitada en las cercanías.
En dicha área de seguridad tomó tierra el helicóptero medicalizado del SUC. Los sanitarios procedieron a realizar la transferencia directa del paciente debido a la extrema gravedad de su estado. Tras conseguir su estabilización médica, el herido fue trasladado en vuelo sanitario al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Efectivos de la Policía Local y de los Bomberos del Consorcio se encargaron de asegurar los terrenos para permitir el aterrizaje y despegue de los dos helicópteros. Asimismo, la Guardia Civil intervino asegurando el perímetro del dispositivo y se hizo cargo de realizar el atestado correspondiente del accidente.