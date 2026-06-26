Éxito de la cita empresarial organizada por FAST con Rayco García como protagonista

El Foro Amigos Sur de Tenerife (FAST) celebró este jueves con notable éxito el almuerzo-coloquio protagonizado por Rayco García, máximo accionista del CD Tenerife, en un encuentro que reunió a cerca de un centenar de asistentes en el Restaurante El Jardín del Hotel Royal Garden Villas.
La cita, impulsada por José Fernando Cabrera, confirmó la gran expectación generada desde su anuncio. Las plazas previstas se agotaron con rapidez y se llegó al día del evento con lista de espera, circunstancia que finalmente se tradujo en la asistencia de alrededor de 100 personas, entre empresarios, representantes institucionales y miembros de la sociedad tinerfeña.
Entre los asistentes destacaron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Movilidad y Carreteras de la corporación insular, Dámaso Arteaga, quienes respaldaron con su presencia una iniciativa que se ha consolidado como punto de encuentro para el tejido empresarial del sur.
Junto a Rayco García participaron también Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, y Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino.
Durante su intervención, García explicó a los presentes cómo llegó a asumir el control accionarial de la entidad blanquiazul y expuso las líneas maestras del proyecto de futuro que pretende desarrollar al frente del club. En una de sus escasas comparecencias públicas de este formato, el dirigente compartió su visión sobre la transformación que impulsa en el CD Tenerife y los objetivos marcados en los próximos años.
El encuentro transcurrió en un ambiente participativo y de gran interés por parte de los asistentes, que tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los planes de los actuales responsables de la entidad. Además, el carácter solidario de la iniciativa volvió a estar presente, ya que la recaudación obtenida a través de las inscripciones será destinada a una obra social.
La elevada asistencia y el interés suscitado consolidan esta convocatoria como uno de los encuentros empresariales más destacados celebrados recientemente en el sur de Tenerife, evidenciando la capacidad de FAST para reunir a representantes del ámbito económico, institucional y deportivo de la isla.