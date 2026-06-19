La CNN lo tiene claro: sitúa una isla canaria como “el secreto mejor guardado de Europa”

El Hierro vuelve a proyectarse al exterior como un destino singular dentro de Canarias. La sección de viajes de CNN ha publicado finalmente un amplio reportaje dedicado a la Isla, firmado por el periodista Gordon Cole-Schmidt, bajo el titular: “Sin complejos turísticos ni vuelos directos: esta isla de España podría ser uno de los secretos mejor guardados de Europa”.
La pieza supone una promoción internacional de gran alcance para El Hierro, especialmente en un momento en el que los destinos alejados del turismo de masas ganan protagonismo entre los viajeros que buscan naturaleza, autenticidad y experiencias menos masificadas.
El viaje del periodista fue financiado por el Cabildo de El Hierro, que además preparó un recorrido específico por la Isla para mostrar algunos de sus principales atractivos naturales, culturales y paisajísticos. La publicación se había retrasado respecto a las previsiones iniciales, pero finalmente ha visto la luz con un enfoque muy favorable para el destino herreño.
El reportaje de CNN contrapone la realidad turística de El Hierro con la de otras Islas más conocidas del Archipiélago, como Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote. Mientras estas reciben millones de visitantes al año, la publicación subraya que El Hierro permanece al margen de los grandes flujos turísticos internacionales.
El texto arranca con una imagen muy visual: el ferry que parte una vez al día desde el sur de Tenerife hacia la Isla más occidental del Archipiélago, en una travesía de unas dos horas y media por el Atlántico. A partir de ahí, CNN construye un relato centrado en el aislamiento, el paisaje volcánico y la sensación de descubrimiento que ofrece El Hierro.
La cadena estadounidense recuerda también el peso histórico de la Isla, considerada durante siglos el extremo occidental del mundo conocido y vinculada simbólicamente al viaje de Cristóbal Colón hacia América en 1492.
Cráteres, bosques, piscinas naturales y microclimas
Uno de los puntos más destacados del reportaje es la diversidad paisajística de El Hierro. CNN describe una Isla pequeña en extensión, pero con una notable variedad de microclimas y escenarios naturales: bosques envueltos en nubes, pinares, viñedos, llanuras volcánicas, acantilados oscuros y piscinas naturales de aguas turquesas.
La publicación menciona enclaves como El Pinar, el Valle de El Golfo o el Charco Azul, presentado como uno de los ejemplos más espectaculares de la relación entre el paisaje volcánico y el mar. También pone el foco en la agricultura local, con cultivos de plátano, piña, café, cacao o pitahaya, además de iniciativas vinculadas a la permacultura.
El artículo destaca que, pese a su reducido tamaño, la Isla alberga cientos de cráteres volcánicos y un territorio marcado por sucesivas coladas de lava que han dado forma a un paisaje “dramático y salvaje”.
Una promoción internacional para El Hierro
La aparición de El Hierro en CNN Travel supone un escaparate de primer nivel para la Isla en el mercado internacional. El reportaje refuerza una imagen turística basada en la naturaleza, la baja densidad de visitantes, la tranquilidad y la ausencia de grandes complejos turísticos.
La publicación llega, además, en un contexto en el que Canarias debate sobre el modelo turístico y el impacto de la masificación en algunos de sus principales destinos. Frente a ese escenario, El Hierro aparece retratada como una alternativa de escala reducida, marcada por la sostenibilidad, el paisaje y la conservación de su identidad.
El resultado es una pieza de alto valor promocional para la Isla, que sitúa a El Hierro ante lectores de todo el mundo como un destino aún por descubrir dentro de Europa.