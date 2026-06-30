Confirmado: los derbis entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas en 2027 ya tienen fecha

La UD Las Palmas y el CD Tenerife protagonizarán los dos derbis canarios de LaLiga Hypermotion en los primeros meses de 2027, según se ha dado a conocer este martes con la publicación del calendario oficial de la nueva temporada.
El primero de los partidos de rivalidad canaria coincidirá con la primera jornada del próximo año natural -penúltima de la primera vuelta-, el 3 de enero de 2027, y se jugará en el Estadio de Gran Canaria.
El encuentro de vuelta, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, se ha fijado en principio para el 28 de marzo y corresponde a la trigésima segunda jornada del campeonato.
La UD Las Palmas comenzará la temporada como local frente al Albacete Balompié, el próximo 16 de agosto, y la terminará como visitante del Real Valladolid, el 6 de junio de 2027.
Por su parte, en su regreso a la categoría de plata, el Tenerife iniciará la campaña visitando a la SD Eibar, y terminará en el Heliodoro ante el Celta Fortuna, con el que compartió grupo en Primera Federación durante la temporada 2025-2026, que ambos culminaron con el ascenso a Segunda División.