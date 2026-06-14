Cuatro plazas de La Laguna van a cambiar radicalmente en tres meses

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna ha adjudicado recientemente el servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la reforma de las plazas de San Honorato, San Carmelo (San Matías), Avenida de La Libertad (San Miguel de Chimisay) y la emplazada en la trasera del CEIP Ángeles Bermejo (La Cuesta). El presupuesto global destinado por parte de la Corporación local a este proceso ha sido de más de 46.000 euros.
El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Consistorio, Ángel Chinea, destacó que “este hito es de gran importancia para la ciudadanía de estos entornos, ya que hablamos de espacios de referencia para el esparcimiento, la convivencia, el disfrute y el encuentro vecinal, sin dejar de lado el propósito del cuidado del medioambiente de estos enclaves del municipio”.
El edil explicó que este procedimiento se ha dividido en cuatro lotes, con necesidades específicas para cada zona. Entre otras actuaciones, se incluyen obras para garantizar las mejores condiciones de estas plazas como la optimización del alumbrado público, telecomunicaciones, saneamiento, pluviales, red de riego, alcantarillado, repavimentación y reasfaltado de vías, además de labores de jardinería o el refuerzo de señalización de tráfico.
En los cuatro proyectos, el plazo de ejecución será de tres meses, dividido en un primer mes para presentar un borrador a los vecinos y vecinas de la zona y, superada esa fase, otros dos para la entrega definitiva del trabajo.
En el caso de la plaza de San Honorato (entre las calles El Jazmín y San Honorato), se hace referencia a la escasez de mobiliario urbano en relación con la densidad de población del entorno. También se reseñan otros aspectos a mejorar como la escasa altura del arbolado para hacer frente a las inclemencias meteorológicas.
En cuanto a la plaza de San Carmelo, situada entre las calles San Andrés y San Carmelo, se estudiarán alternativas para mejorar la accesibilidad a este espacio y adaptar los pasos de peatones más próximos, entre otros aspectos. También se estudiará la posibilidad de instalar nuevo mobiliario urbano para el ocio infantil y el ejercicio físico.
La reforma de la plaza de Avenida de La Libertad, emplazada entre las calles Santa Berta, San Vicente y la citada avenida, se enfoca hacia un mayor aprovechamiento del espacio libre, preservando la vegetación, pero habilitando nuevas dotaciones para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas, incluyendo elementos inclusivos.
Por último, la reforma de la plaza ubicada en la trasera del CEIP Ángeles Bermejo, en la confluencia de las calles José Domínguez Dorta y Machado y Fiesco, se focalizará en un mejor aprovechamiento del espacio libre, con nuevos elementos de mobiliario urbano.