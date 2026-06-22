El BOE revoluciona los cuidados de larga duración en Canarias: la medida que afecta a 5.200 trabajadores

El Boletín Oficial del Estado ha hecho público de manera oficial el convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias para implantar un nuevo paradigma en los cuidados de larga duración. Esta nueva alianza institucional está dirigida de forma exclusiva a los profesionales que desempeñan sus funciones en el ámbito de los servicios sociales de las islas. Según los datos técnicos recogidos en el documento público, se estima que esta línea estratégica de capacitación gratuita beneficiará de manera directa a un volumen de hasta 5.200 trabajadores del archipiélago.
El acuerdo administrativo, que fue rubricado originalmente por la Secretaría de Estado y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, tiene como meta prioritaria facilitar el aprovechamiento de recursos didácticos de vanguardia desarrollados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Con esta rúbrica oficial se busca dotar al personal insular de herramientas contemporáneas para afrontar el envejecimiento demográfico y la dependencia bajo criterios éticos estrictos.
El nuevo mapa de los cuidados de larga duración en el archipiélago
La transformación del tejido asistencial de las islas se articulará mediante metodologías de aprendizaje específicas que dejan atrás los sistemas tradicionales de institucionalización masiva. El objetivo es construir un ecosistema donde la autonomía de las personas dependientes sea el eje de toda acción profesional.
Tres programas virtuales para transformar la atención social
El Ministerio ha puesto a disposición del Ejecutivo regional tres itinerarios educativos estructurados para redefinir el día a día en los centros residenciales y hogares de las islas:
- Personalización del soporte residencial: Un programa enfocado en adaptar la arquitectura y las rutinas de los centros de mayores a las necesidades específicas de cada individuo, desterrando las metodologías rígidas y uniformes.
- Apoyos y cuidados en casa y en el barrio (Vivir en comunidad): Un bloque estratégico diseñado específicamente para los empleados del servicio de ayuda a domicilio y entornos comunitarios. Persigue el fortalecimiento de las redes de proximidad vecinal y la plena inclusión del dependiente en su entorno urbano tradicional.
- Vivir sin ataduras: La iniciativa más ambiciosa de la convocatoria, centrada en aportar protocolos técnicos y éticos para la reducción progresiva y eliminación total de sujeciones mecánicas y restricciones físicas en el cuidado diario.
Innovación educativa y financiación de la red de bienestar social
La implantación práctica de estos conocimientos en la red de cuidados de larga duración destaca por un diseño logístico flexible e interactivo, adaptado a las complejas jornadas laborales de los empleados del sector sociosanitario.
Las lecciones se impartirán bajo un formato virtual y asíncrono, permitiendo que cada alumno gestione sus tiempos de manera autónoma. Cada especialidad consta de 10 módulos lectivos, con una carga horaria total estimada de entre 20 y 25 horas que incluyen recursos interactivos, vídeos explicativos y sistemas avanzados de autoevaluación. El Gobierno de Canarias ostentará la competencia exclusiva para fijar las reglas de selección del alumnado, garantizando por imperativo legal que el acceso sea 100% gratuito, sin tasas de matriculación ni costes ocultos por la expedición de los diplomas acreditativos.
Control exhaustivo y vinculación con los fondos de la Unión Europea
Esta gran intervención sectorial se encuentra amparada financieramente por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, nutriéndose de los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea. Específicamente, forma parte del Plan de Choque para la economía de los cuidados, cuyo mandato exige la modernización absoluta de las infraestructuras sociales y la digitalización de la asistencia a la dependencia.
Para garantizar que el dinero comunitario consiga los objetivos fijados, la Consejería canaria deberá llevar un registro exhaustivo de los estudiantes matriculados. Esta base de datos incluirá la categoría profesional del trabajador, el tipo de centro donde ejerce su labor y el estado de progreso de sus estudios. El convenio oficial publicado en el BOE tendrá una vigencia improrrogable de cuatro años y no contempla transferencias económicas directas entre las administraciones firmantes, basándose puramente en el intercambio mutuo de contenidos técnicos y formativos.