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Detenido en Tenerife uno de los cabecillas de ‘OmegaPro’, la millonaria estafa que promocionaba Ronaldinho, Figo o Vinícius

La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos
Evento de Omegra con la promoción de futbolistas. REDES SOCIALES
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La Guardia Civil, a través de controles para conseguir interceptar a personas huidas de la justicia con órdenes internacionales de detención en vigor, ha localizado en Tenerife a uno de los principales implicados en la famosa estafa piramidal de ‘OmegaPro’, que se encontraba alojado en un hotel de la isla.

La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos, según ha recordado la Benemérita en una nota de prensa.

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El acusado, quien había ejercido de director de la entidad internacional, se dedicaba a atraer a sus clientes con la realización de una importante campaña publicitaria en la que llegaron a participar reconocidos futbolistas a nivel mundial, en la que se prometían muy altas rentabilidades con falsos paquetes de inversión, llegando a convertirse en la mayor estafa piramidal de la historia.

Tras las comprobaciones oportunas, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que finalizó con la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional hasta su pase ante el órgano judicial reclamante.

Futbolistas implicados en la promoción

Futbolistas destacados como Vinícius, del Real Madrid, mientras entre los exfutbolistas colaboración en su promoción Ronaldinho, Kaká, Luis Figo, Iker Casillas, Carles Puyol, Eric Abidal, Roberto Carlos y Fernando Hierro.

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