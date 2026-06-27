Suben las dietas de las mesas electorales: el BOE confirma el dinero que recibirás si eres elegido

Las personas elegidas para formar parte de una mesa electoral en los próximos comicios cobrarán más dinero que en las últimas citas con las urnas. La dieta oficial para los ciudadanos designados ha subido de los 70 euros hasta los 75 euros por jornada, tras permanecer varios años congelada.
Este incremento de cinco euros beneficia tanto a los presidentes como a los vocales. La medida ya aparece recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se aplicará en cualquier elección, consulta popular o referéndum que se convoque a partir de ahora en Canarias y en el resto del Estado.
El pago se realizará por cada jornada electoral completa. Esto significa que, aunque coincidan varios procesos de votación en un mismo día —como suele ocurrir con las elecciones locales, insulares y autonómicas en el Archipiélago—, la cuantía final que percibirá cada ciudadano de forma individual se mantendrá fija en los 75 euros.
Quiénes cobrarán los 75 euros de la mesa electoral
La normativa electoral determina de forma estricta quiénes tienen derecho a recibir este dinero. Únicamente cobrarán la dieta los miembros que adquieran la condición de titulares de la mesa, es decir, el presidente y los dos vocales.
Por su parte, los ciudadanos censados que hayan sido nombrados como suplentes tienen la obligación legal de acudir a la constitución de los colegios a primera hora de la mañana. Sin embargo, solo percibirán los 75 euros en el caso de que tengan que sustituir a un titular ausente y pasen a ocupar su puesto de forma definitiva.
Además, el texto del BOE aclara que el derecho a cobrar los 75 euros se reconoce por su importe íntegro. Los ciudadanos seleccionados recibirán la cantidad completa con total independencia del tiempo real que hayan desempeñado el cargo durante el domingo de votaciones.
El motivo del cambio en el pago a los miembros
La regulación de estos órganos corresponde a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la cual estipula que las cuantías de las dietas deben fijarse mediante orden ministerial. La normativa específica que ampara esta subida es la Orden INT/212/2023, de 1 de marzo.
Hasta la aprobación de este cambio normativo, las remuneraciones de los componentes de las mesas se actualizaban de forma paralela a las retribuciones de los empleados públicos del Estado. Este modelo de cálculo generaba cifras con decimales que complicaban la gestión administrativa.
El Ministerio del Interior justifica este redondeo a los 75 euros para agilizar los procesos logísticos de las elecciones. La mayor parte de los pagos a los ciudadanos que custodian las urnas se siguen realizando en efectivo al cierre de los colegios, por lo que una cifra redonda facilita el abono inmediato de la dieta.