Empleo para jóvenes en Canarias con una beca mínima de 720 euros: plazos y requisitos

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado el convenio entre el Servicio Canario de Empleo y Ashotel para impulsar prácticas no laborales en empresas del sector turístico dirigidas a jóvenes titulados en situación de desempleo. esta posibilidad de empleo para jóvenes en Canarias cuenta con determinados requisitos.
La iniciativa se enmarca en el programa Practícate, una línea orientada a facilitar que jóvenes sin experiencia profesional puedan tener un primer contacto con el mercado laboral en actividades relacionadas con su formación. Las personas seleccionadas recibirán una beca mensual mínima de 720 euros, equivalente al 120% del IPREM mensual vigente en 2026.
El convenio permitirá que las prácticas se desarrollen en centros de trabajo de empresas asociadas a Ashotel, con programas formativos vinculados a la titulación, certificado de profesionalidad o estudios acreditados por cada participante.
Quién puede acceder a estas prácticas en Canarias
El programa está dirigido a jóvenes desempleados inscritos en el Servicio Canario de Empleo que tengan entre 18 y 25 años. Este límite podrá ampliarse hasta los 29 años en el caso de personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Para participar, será necesario contar con una titulación universitaria, formación profesional, certificado de profesionalidad u otra formación reconocida que habilite para el desempeño profesional.
Además, los aspirantes deberán carecer de experiencia laboral relacionada con la actividad para la que se solicitan las prácticas o contar con una experiencia inferior a tres meses en ese mismo ámbito.
Una beca mínima de 720 euros al mes
Las personas participantes recibirán una compensación económica mensual cuya cuantía no podrá ser inferior al 120% del IPREM. En 2026, esa cantidad equivale a 720 euros mensuales, según recoge el convenio publicado en el BOC.
Estas prácticas no supondrán una relación laboral con la empresa, pero sí deberán estar vinculadas a un programa formativo y contar con seguimiento durante todo el periodo de desarrollo.
Plazos y duración de las prácticas
El convenio establece que las prácticas se desarrollarán dentro del marco del programa Practícate y deberán ajustarse a los plazos, condiciones y procedimientos fijados por el Servicio Canario de Empleo.
Cada empresa participante deberá presentar un programa de prácticas no laborales, que tendrá que ser validado antes de su puesta en marcha. En ese documento se detallarán, entre otros aspectos, el contenido de la formación práctica, la duración, el centro de trabajo y la persona tutora responsable del seguimiento.
Las personas interesadas deberán estar pendientes de las convocatorias, ofertas o procedimientos que se canalicen a través del Servicio Canario de Empleo, que será el organismo encargado de gestionar la participación en el programa.
Prácticas en empresas turísticas asociadas a Ashotel
El acuerdo con Ashotel tiene especial relevancia por el peso del turismo en la economía de Canarias. Las prácticas podrán realizarse en empresas asociadas a la patronal hotelera, siempre que exista correspondencia entre la formación de la persona joven y las tareas previstas en el programa.
El objetivo es mejorar la empleabilidad de jóvenes titulados y facilitar una primera experiencia profesional en entornos reales de trabajo, especialmente en un sector estratégico para el Archipiélago.
El convenio publicado en el BOC refuerza así una vía de acceso al mercado laboral para jóvenes formados que todavía no han podido desarrollar experiencia en su ámbito profesional.