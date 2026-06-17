Encuentran a María Demelza, que había desaparecido en Canarias

La Policía Nacional ha informado de la localización con vida de María Demelza A. R., después de que hubiera desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria, y de la que sus allegados no sabían nada desde el 12 de junio.
María tiene 45 años, los ojos marrones, el pelo de color castaño y mide 1,70 metros de altura, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Este lunes, 15 de junio, la Policía Nacional había solicitado colaboración para encontrarla y finalmente ha informado de su localización este miércoles.
Canarias, cuarta región de España con más desaparecidos
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.