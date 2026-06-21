El encuentro de FAST con Rayco García desborda las previsiones

El Foro Amigos Sur de Tenerife-FAST celebrará un almuerzo-coloquio con la participación de Rayco García, máximo accionista del CD Tenerife; Felipe Miñambres, presidente de la entidad; y Sergio Batista, presidente del CD Tenerife femenino.
La propuesta, impulsada por José Fernando Cabrera, ha despertado una enorme expectación, hasta el punto de agotar con rapidez las 90 plazas disponibles y generar ya una lista de espera. Todo ello pese a que el cubierto tiene un precio de 50 euros, importe que será destinado íntegramente a una causa social.
El acto tendrá lugar el próximo jueves, desde las 13.30 horas, en el Restaurante El Jardín del Hotel Royal Garden Villas. En una de sus contadas intervenciones públicas, Rayco García detallará el proceso de cambio que encabeza actualmente en el CD Tenerife ante los numerosos asistentes que acudirán.