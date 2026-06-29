Cinco islas de Canarias permanecen este lunes en aviso amarillo debido a un episodio meteorológico adverso que combinará temperaturas de hasta 35 ºC, calima en altura y fuertes rachas de viento que podrían alcanzar de forma local los 90 kilómetros por hora. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las zonas más afectadas por el ascenso térmico y el viento racheado serán las vertientes sur, este y oeste, así como las zonas de medianías y la cuenca de Tejeda.
La situación de peligro bajo activa los avisos en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Lanzarote y El Hierro. Aunque la Aemet recuerda que el nivel amarillo no supone un riesgo para la población general, sí puede complicar actividades al aire libre y la navegación marítima. El Gobierno de Canarias pide precaución en los desplazamientos y en las zonas forestales ante la llegada de la masa de aire cálido y seco.
Subida notable de termómetros y calima en las medianías
El principal foco del calor se concentrará en Gran Canaria, donde las cumbres y las medianías del sudeste, sur y oeste registrarán máximas de 35 ºC, con picos puntuales de hasta 37 ºC. En el resto del Archipiélago, el ascenso de las temperaturas máximas será de ligero a moderado, llegando a ser notable en las zonas altas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, donde los termómetros superarán con facilidad los 30 o 32 ºC.
Este incremento térmico vendrá acompañado por la entrada de calima en zonas altas, cuya presencia será más significativa durante la segunda mitad del día. En las capitales de provincia el ambiente será más suave: Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 30 ºC de máxima, mientras que Las Palmas de Gran Canaria registrará un valor más moderado de 25 ºC debido a la influencia directa de los vientos alisios en las zonas bajas del norte.
El viento alisio arreciará con fuerza en los canales litorales
El viento será el otro gran protagonista de la jornada. El alisio soplará con intensidad de moderado a fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. Los modelos de la Aemet prevén rachas generalizadas de 70 a 80 kilómetros por hora a partir de la tarde, si bien en puntos bajos del sudeste y oeste de Gran Canaria y La Gomera se podrían registrar rachas de hasta 90 kilómetros por hora de forma localizada.
En el mar, el escenario empeorará de cara a la noche. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso por fenómenos costeros adversos a partir de las 22:00 horas en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Se espera viento del noreste con fuerza 7, alcanzando velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora en el norte de la isla herreña y, especialmente, en el canal marítimo situado entre Tenerife y Gran Canaria, lo que originará fuerte marejada.