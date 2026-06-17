Un hombre en estado crítico tras precipitarse por una huerta en Tenerife

A las 17:58 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una persona se había precipitado accidentalmente a una huerta, desde varios metros de altura, ubicada en la carretera Las Llanadas, municipio de Los Realejos.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife restaron al afectado, un hombre de 70 años que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo craneal severo, trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.
Policía Local aseguró la zona y colaboró con el resto de los recursos de emergencias.
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