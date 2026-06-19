Feijoo, Trancas, Barrancas y los bulos sobre la inmigración

Agitar discursos de la ultraderecha está de moda. O eso parece. Cuando se mezcla alguien con poca capacidad para articular discursos -como ha quedado de sobra demostrado-, un programa en prime time como El hormiguero, al que acuidó a divertirse el gallego recientemente, y bulos sobre la inmigración lo que parecería tragicómico se torna peligroso. Muy peligroso.
Como ya hicimos con Charín González, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que trató de hacer pasar por datos lo que eran simples opiniones (no del todo bien formadas, pues las cifras le quitan la razón), es necesario volver a poner las cosas claras, en este caso, con este Alberto Nñez Feijoo, líder de la oposición porque él no quiere ser presidente. O, mejor dicho, con los cifras aportadas por Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
“Más de 500.000 personas inmigrantes están cobrando el Ingreso Mínimo Vital sin haber trabajado una hora en el último año”
Feijoo calca el mensaje de la ultraderecha de Vox, tratando de acercarse a su electorado con el fin de recortar votos, algo que, por ejemplo en Extremadura no le ha salido bien, pero la realidad, según la propia Elma Saiz, es otra: “O miente; o desconoce la realidad”.
Según desvela la ministra, “más del 80% de las personas receptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) son españolas” además “150.000 son de origen extranjeros”, ni de lejos esas 500.000 personas que apuntaba Feijoo, pero es que, además, en el “último año” dos de cada tres de las personas que reciben el IMV han trabajado, es decir, no han dejado de trabajar por cobrar esa ayuda.
Recalcaba la ministra, amparada por los datos, que 7 de 10 de esas personas son mujeres, y casi la mitad de los beneficiaros, niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Además, para poder cobrar ese IMV, como apunta la ministra, hay que acreditar, al menos, un año de residencia legal en España. Por último, otro dato: el 15% de los afiliados a la Seguridad Social en este país son de origen extranjero.
Decía la ministra que Alberto Núñez Feijoo, que no es presidente porque no quiere, “o miente o desconoce la realidad” quizás hay otra opción, que no dé para más.