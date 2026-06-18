Todo lo que se sabe sobre el grave accidente en la TF-1 en el que ha fallecido un hombre

Un motorista ha fallecido este jueves en Tenerife tras sufrir un accidente de tráfico en la autopista TF-1, a la altura del municipio de Güímar. El siniestro se produjo en el kilométrico 22, en sentido sur, después de que la motocicleta en la que circulaba se saliera de la calzada.
El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a las 11:52 horas. La alerta informaba de un accidente de tráfico grave en la autopista del sur de Tenerife, por lo que se activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias.
El accidente ocurrió en sentido Sur
Según la información facilitada por el 112, el fallecido circulaba en moto por la TF-1 cuando, por causas que ahora se investigan, sufrió una salida de vía a la altura del kilómetro 22, dentro del término municipal de Güímar.
La gravedad del siniestro obligó a movilizar varios recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre ellos un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y una ambulancia sanitarizada.
El objetivo inicial del operativo era poder asistir al herido en el lugar del accidente y, si era posible, proceder a su evacuación urgente por vía aérea.
Maniobras de reanimación sin resultado
A la llegada del personal sanitario del SUC, el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.
Los equipos de emergencia practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque no lograron revertir la situación. Finalmente, solo pudieron confirmar el fallecimiento del afectado en el lugar del siniestro.
Amplio dispositivo en la TF-1
El accidente obligó a activar también a los Bomberos de Tenerife, la Policía Local, la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
Los efectivos desplazados trabajaron en la zona para asegurar la vía, regular el tráfico y facilitar la intervención de los recursos sanitarios. La presencia del helicóptero medicalizado hizo necesario garantizar las condiciones de seguridad en la autopista para permitir la actuación de los equipos de emergencia.
Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente mortal registrado en la TF-1.
El siniestro se suma a la lista de accidentes graves ocurridos en las carreteras de Tenerife y vuelve a poner el foco en la siniestralidad en una de las principales vías de comunicación de la Isla.