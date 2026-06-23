Ojo si alquilas tu vivienda en Canarias: Hacienda estrena un estricto control que afecta al modelo 210

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una orden del Ministerio de Hacienda que altera significativamente la fiscalidad del sector inmobiliario en el archipiélago. A través de una profunda reforma técnica, la Agencia Tributaria ha modificado las reglas de presentación del modelo 210, el documento oficial obligatorio para la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Esta medida va dirigida a aquellos contribuyentes que obtienen rendimientos económicos en España sin contar con un establecimiento permanente, introduciendo obligaciones que endurecen el control documental de las propiedades.
Las claves del modelo 210 en el mercado del alquiler en Canarias
El impacto de esta actualización del modelo 210 adquiere una dimensión crítica en Canarias, una región donde el peso de la inversión inmobiliaria extranjera es estructural. Municipios turísticos y residenciales de las islas concentran un volumen masivo de inmuebles propiedad de ciudadanos de otros países, quienes explotan estas viviendas tanto para uso propio como para el mercado del alquiler vacacional o residencial de larga temporada.
Hasta el momento, la declaración de estos ingresos permitía la aplicación de deducciones por costes de explotación de una manera relativamente general. Con la nueva disposición de Hacienda, el escenario cambia por completo: se incorpora un nuevo anexo obligatorio diseñado específicamente para detallar de forma quirúrgica los gastos deducibles asociados a los inmuebles arrendados o subarrendados. A partir de ahora, conceptos como las reformas, el mantenimiento, la comunidad o los suministros básicos ya no se podrán agrupar en una cifra global, sino que requerirán un desglose pormenorizado en el sistema tributario.
Adiós a las deducciones genéricas: el nuevo cerco de la Agencia Tributaria
La reforma de los modelos 210, 211 y 213 responde a una estrategia de la Agencia Tributaria para cruzar datos de manera automatizada y masiva. El principal objetivo de Hacienda es la reducción drástica de errores en los datos declarados y, en paralelo, la detección de deducciones indebidas o desproporcionadas. El fisco busca que cada euro restado al rendimiento bruto del alquiler esté respaldado por un desglose informático idéntico a las facturas emitidas.
Esta medida afecta de lleno a los propietarios de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que se benefician del tipo impositivo del 19%. Para mantener el derecho a deducirse los costes asociados al mantenimiento de la vivienda, estos contribuyentes se verán obligados a rellenar el nuevo anexo técnico. Cualquier asimetría o descuido en los datos de identificación del emisor de la factura o en las cuantías declaradas congelará de inmediato el trámite de autoliquidación, pudiendo derivar en expedientes sancionadores automáticos.
Mayor control sobre las devoluciones de dividendos financieros
La orden ministerial publicada en el BOE no limita su radio de acción al ladrillo. El texto legal introduce un refuerzo explícito en el control de las devoluciones de retenciones practicadas sobre dividendos. Hacienda busca adaptar los modelos tributarios a los nuevos estándares internacionales de transparencia financiera, garantizando que los flujos de capital hacia el exterior queden registrados con precisión.
Para los asesores fiscales, agencias inmobiliarias y administradores de fincas que operan en Canarias, esta orden supone una transformación en la gestión diaria de las carteras de clientes internacionales. La nueva normativa no constituye la creación de una tasa impositiva inédita, pero sí incrementa la burocracia de tal manera que las declaraciones presentadas de forma descuidada serán rechazadas por el sistema informático de la AEAT de manera inmediata.
Plazos y entrada en vigor de la nueva normativa fiscal
Las modificaciones técnicas de las autoliquidaciones comenzarán a aplicarse de acuerdo con los plazos de transitoriedad legal estipulados en el propio texto del BOE. Los asesores recomiendan a los propietarios no residentes recopilar toda la documentación de soporte de forma mensual, asegurando que las facturas contengan de manera explícita los códigos NIF correspondientes y los conceptos desglosados de forma nítida.
En conclusión, el nuevo diseño del modelo 210 exige una disciplina contable rigurosa a los inversores internacionales. Mantener una propiedad en las islas y obtener rendimientos por ella requerirá, a partir de ahora, una justificación de gastos exhaustiva ante el fisco, eliminando cualquier margen para la estimación genérica y consolidando un entorno de control digital absoluto sobre el parque de viviendas de no residentes.