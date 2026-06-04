Una mujer herida por quemaduras por el incendio de una vivienda en Puerto de la Cruz

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió a las 09:00 horas una alerta sobre el incendio en una vivienda con una persona que precisaba asistencia sanitaria en la Carretera general a Las Arenas, municipio de Puerto de la Cruz.
Bomberos del Consorcio de Tenerife extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble. El personal del SUC valoró y asistió a la afectada, una mujer de 63 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta quemaduras de carácter moderado, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC hasta el Hospital Universitario de Canarias.
Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron la zona e instruyeron las diligencias.