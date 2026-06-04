sucesos

Una mujer herida por quemaduras por el incendio de una vivienda en Puerto de la Cruz

Bomberos del Consorcio de Tenerife extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble
Los bomberos liberan a dos personas atrapadas tras una fuerte colisión en la TF-5
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió a las 09:00 horas una alerta sobre el incendio en una vivienda con una persona que precisaba asistencia sanitaria en la Carretera general a Las Arenas, municipio de Puerto de la Cruz.

Bomberos del Consorcio de Tenerife extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble. El personal del SUC valoró y asistió a la afectada, una mujer de 63 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta quemaduras de carácter moderado, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC hasta el Hospital Universitario de Canarias.

Noticias relacionadas
  1. Imagen de archivo del incendio forestal del norte de Tenerife. Fran PalleroCanarias activa la prealerta por incendios forestales en cinco islas
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron la zona e instruyeron las diligencias.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas