La Laguna transformará el antiguo centro infantil de Valle Jiménez en un centro de día para mayores

El Ayuntamiento de La Laguna ha sacado a licitación las obras para la reforma integral y acondicionamiento del antiguo centro infantil de Valle Jiménez, ubicado en el Camino de los Pedregales, para su adaptación a centro de día de mayores. La actuación cuenta con un presupuesto de 2.006.061 euros (impuestos incluidos) y un plazo de 18 meses para la ejecución de los trabajos, según se ha publicado en la plataforma de contratación. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de julio.
El concejal del área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, destacó la complejidad técnica que ha conllevado este procedimiento y la alegría que supone para esta Corporación local sacar adelante este proyecto tan solicitado por vecinos y vecinas. “Al final se trata de recuperar un espacio y ponerlo al servicio de la ciudadanía lagunera, con especial dedicación a nuestros mayores, que cada vez demandan mayor oferta de dinamización para combatir la soledad no deseada y apostar por un envejecimiento activo”, agregó.
El edificio, de dos plantas, se encuentra en estado de abandono, lo que ha degradado la construcción, observándose un importante deterioro de sus instalaciones. El proyecto, redactado por la empresa pública Gesplan, plantea que el acondicionamiento del inmueble tiene que mantener el espacio de doble altura que funciona de conexión entre las dos plantas, y un ascensor dotará al edificio de accesibilidad.
Según recoge el proyecto, la capacidad del centro será de 38 usuarios y el edificio tendrá una nueva dotación de espacios mediante la redistribución de tabiquerías interiores. Así, contará con recepción accesible, sala abierta dedicada al ocio y relación entre usuarios, baños y aseos adaptados, dos almacenes, despachos, sala de peluquería y podología, otra de actividades físicas y también de fisioterapia, así como lavandería, cocina, sala de descanso y relajación, vestuario y baño completo adaptados para el personal y una sala principal que puede ser utilizada como comedor y como sala polivalente.
También propone la creación de un espacio exterior de esparcimiento y relajación, dotado de mobiliario adaptado. Además, en la zona al aire libre se plantea un huerto urbano como actividad para la mejora de las funciones motoras, de los sentidos y de la memoria de los usuarios del centro, y que estaría compuesto por por diferentes variedades de plantas aromáticas.