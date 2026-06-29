Los nuevos pasos de peatones inteligentes que ya funcionan en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en funcionamiento dos pasos de peatones inteligentes en las avenidas César Manrique y La Unión, en el entorno de Guajara, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en dos conexiones de doble sentido por las que transitan a diario cientos de personas.
Los nuevos dispositivos, impulsados a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, incorporan tecnología de última generación para mejorar la visibilidad de los peatones y alertar a los conductores con mayor antelación. La medida se ha implantado en una zona especialmente sensible por la proximidad de facultades de la Universidad de La Laguna, paradas de tranvía y guaguas, centros comerciales y grandes áreas residenciales.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, visitó recientemente la zona junto al concejal de Seguridad, Badel Albelo, para comprobar el funcionamiento de esta nueva infraestructura. El regidor destacó que la actuación responde a las demandas de una parte de la ciudadanía, que venía solicitando medidas de refuerzo en estos puntos del viario para reducir riesgos de colisión o siniestro.
Gutiérrez señaló que los nuevos pasos inteligentes permitirán que los conductores adviertan la presencia de peatones con suficiente antelación, complementando la señalización vertical y horizontal ya existente en el entorno.
Los dispositivos instalados cuentan con luminarias tipo captafaros, radares de volumen y señales verticales con iluminación propia. Además, la actuación ha requerido canalizaciones e instalaciones eléctricas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
El concejal Badel Albelo explicó que el área de Seguridad Ciudadana ya ultima la instalación de otro paso de peatones inteligente en la avenida de Los Menceyes. Según indicó, esta tecnología ya ha sido probada con éxito en otros territorios del ámbito nacional y el Ayuntamiento analizará los resultados obtenidos para estudiar nuevas ubicaciones en el municipio.
Albelo avanzó que ya se han detectado otros puntos donde podría ser necesaria la implantación de este tipo de infraestructura, tomando como referencia los avisos e incidencias registradas por la Policía Local.
La puesta en marcha de estos pasos inteligentes forma parte de las actuaciones desarrolladas en los últimos meses para mejorar la seguridad vial en La Laguna. A finales de abril, el Ayuntamiento también activó un semáforo con proyección de luz sobre el suelo en los alrededores del Hospital Universitario de Canarias, una medida pensada para prevenir accidentes entre peatones distraídos que caminan mirando el teléfono móvil y no advierten las señales convencionales.
Con estos nuevos dispositivos, La Laguna refuerza la incorporación de soluciones tecnológicas al viario municipal, especialmente en zonas con alta presencia de peatones, transporte público, actividad universitaria y tráfico rodado.