Laura, canaria viviendo en Corea del Sur, descubre por qué hay una cafetería sobre Las Palmas en Seúl: “Le gustó tanto”

Una cafetería ambientada en Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a captar la atención en redes sociales después de que Laura, una maquilladora canaria que vive en Corea del Sur, regresara al local para resolver la duda que muchos usuarios se hicieron tras ver su primer vídeo: por qué existe en Seúl un establecimiento inspirado en la capital grancanaria.
La joven ya había mostrado su sorpresa en TikTok al encontrarse en plena ciudad asiática con una cafetería decorada con referencias directas a Las Palmas de Gran Canaria, imágenes de playa y una estética vinculada al ambiente marinero. El hallazgo no tardó en generar comentarios entre sus seguidores, especialmente por lo llamativo de encontrar un rincón con aire canario a miles de kilómetros del Archipiélago.
La explicación de las trabajadoras
Tras la repercusión del vídeo, Laura decidió volver al establecimiento y preguntar a las trabajadoras por el origen de la decoración. Según explicó en una nueva publicación, la respuesta fue sencilla: el concepto nació a raíz de un viaje que dejó una fuerte impresión.
“Fue un viaje que le gustó tanto, que le inspiró a hacer un café ambientado en concepto playa”, contaron las empleadas, según relata la creadora de contenido en el vídeo.
El local recrea una atmósfera costera con fotografías de Las Palmas de Gran Canaria, elementos decorativos relacionados con el mar y detalles que recuerdan a una cafetería de playa. Esa ambientación fue precisamente lo que más llamó la atención de Laura, que no dudó en grabar el interior para compartirlo con sus seguidores.
Una cafetería con estética canaria, pero carta coreana
Pese a la inspiración visual en Canarias, la joven aclaró que la propuesta gastronómica del establecimiento no tiene relación directa con las Islas. “No lleva nada nuestro, la carta es muy coreana”, explica en el vídeo, al comprobar que el menú mantiene una oferta propia del país asiático y no incorpora referencias culinarias canarias.
La historia ha despertado la curiosidad de muchos usuarios por la forma en la que un viaje a Gran Canaria acabó sirviendo de inspiración para abrir una cafetería en Seúl. Un detalle que, para Laura, convierte el local en una inesperada conexión entre Canarias y Corea del Sur.