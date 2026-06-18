La ley frena la retirada de coches en Santa Cruz: solo 13 de los 304 abandonados

El Ayuntamiento de Santa Cruz informó ayer de que la Policía Local ha iniciado un total de 304 expedientes administrativos para la declaración de vehículos abandonados en el municipio en el primer semestre del presente año. Sin embargo, se han tenido que archivar 209, el 68% del total, debido a que esos vehículos no cumplen con todos los requisitos legales exigidos para declararlos en abandono y poder retirarlos de las vías públicas.
Desde el Consistorio local apuntaron a la “compleja tramitación” de este tipo de expedientes, que se rige por el Real Decreto 06/2015, de 30 de octubre, que aprobó el texto refundido de la ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y que especifica qué se considera, legalmente, como un vehículo abandonado.
La lógica protección legal y de garantías para los propietarios de vehículos que pudieran parecer que están en situación de abandono hace que la posible retirada deba cumplir con un estricto procedimiento, plazos de notificación, de presentación de alegaciones, y que no varíen las condiciones y estado del vehículo durante dicha tramitación, explicaron.
En concreto, en aplicación de la norma estatal solo se puede declarar que un vehículo está abandonado si permanece estacionado durante más de un mes en el mismo lugar, siendo fundamental este último aspecto de inmovilidad, porque si al iniciar un expediente de abandono alguien desplaza el coche a otra zona hay que archivar dicho expediente y reiniciar uno nuevo.
Por esta causa hay muchos expedientes iniciados por la Policía Local que se corresponden a un mismo vehículo que, por ese desplazamiento, genera duplicidades administrativas y extensión de los plazos para su retirada definitiva.
Otros requisitos
También deben cumplirse otros requisitos, siendo determinante que dicho coche presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento. Aún así, en ese devenir administrativo se realizan otras gestiones enmarcadas en la ordenanza municipal específica ya que, después de un período superior a diez días, la Policía Local procede a proponer una sanción al titular mientras que se hace un seguimiento de la situación del vehículo.
Aún así, desde el ayuntamiento indicaron que en el primer semestre de este año se han podido retirar 13 vehículos abandonados en vías del municipio. Un procedimiento que se agiliza cuando los titulares de dichos vehículos deciden ceder el coche para su posterior destrucción y descontaminación en un Centro Autorizado de Tratamiento, apuntaron.