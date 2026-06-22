La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) depara un escenario variable para este martes en el archipiélago canario. La jornada estará marcada por el predominio de cielos nubosos, la presencia de precipitaciones débiles y ocasionales, un descenso de las temperaturas máximas en zonas de interior y un notable aumento de la intensidad del viento en las zonas más altas de las islas orientadas al suroeste.
Según detalla el pronóstico oficial de la Aemet, el norte de las islas de mayor relieve registrará cielos cubiertos con lluvias de carácter débil, sin descartar que puedan llegar a ser localmente moderadas de forma baja y probabilística en puntos concretos de Tenerife y La Palma. En el resto de las zonas predominarán los intervalos nubosos, tendiendo a cielos poco despejados durante las horas centrales del día.
Variaciones térmicas en el interior
En lo que respecta a las temperaturas, los termómetros registrarán pocos cambios en los valores mínimos, experimentando un ligero ascenso en las zonas costeras. Por el contrario, las temperaturas máximas irán en ligero descenso, una bajada que llegará a ser moderada en las zonas del interior y en las vertientes sur de algunas islas. Las temperaturas extremas oscilarán entre los 28 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y los 17 grados de mínima en Valverde (El Hierro).
El comportamiento del viento será un factor clave durante la jornada. Soplará de componente norte con intensidad entre floja y moderada, registrando intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve. Sin embargo, el cambio más significativo se prevé en las zonas de cumbre. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento del suroeste tenderá a aumentar a fuerte por la tarde, período en el que no se descartan rachas muy fuertes. En las aguas de Canarias se esperan fuerzas de 3 a 4 con picos de 5 y marejadilla que evolucionará a marejada local.
Predicción meteorológica por islas
- Tenerife: Nuboso con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte, con baja probabilidad de que sean localmente moderadas. Temperaturas máximas en descenso en el interior. Viento flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte con rachas muy fuertes por la tarde en cumbres centrales. Termómetros entre 21 y 28 grados en Santa Cruz.
- Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte con lloviznas débiles en medianías a últimas horas. Temperaturas máximas en descenso en el interior de la vertiente sur. Viento moderado del norte con intervalos fuertes en el este y oeste. Temperaturas entre 21 y 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
- Lanzarote y Fuerteventura: Intervalos nubosos en el norte y litorales a primeras horas, tendiendo a poco nuboso por la mañana. Temperaturas estables y viento flojo a moderado del norte. Máximas de 26 grados en Arrecife y Puerto del Rosario.
- La Palma: Nuboso con lluvias débiles más probables en el norte en la madrugada y en el interior durante el día. Máximas en descenso moderado en el interior norte. Temperaturas entre 19 y 23 grados en Santa Cruz de La Palma.
- La Gomera y El Hierro: Cielos nubosos con probables lloviznas débiles en la vertiente norte y apertura de claros por la tarde. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso. En Valverde los termómetros se moverán entre los 17 y los 22 grados, mientras que en San Sebastián de La Gomera variarán entre los 21 y los 27 grados.