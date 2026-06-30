Baile de Magos de San Benito 2026: cómo, cuándo y dónde reservar mesa

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de su concejalía de Fiestas, activará mañana miércoles, 1 de julio, a partir de las 21:00 horas, el sistema online para la reserva de mesas del esperado Baile de Magos de San Benito 2026.
La gran cita del folclore y las tradiciones laguneras se celebrará el próximo viernes 10 de julio, distribuyéndose entre el entorno de la iglesia de La Concepción y la calle Marqués de Celada.
¿Cómo y dónde reservar la mesa?
El proceso se realizará exclusivamente por internet. Debido a la altísima demanda de los últimos años, donde el aforo se ha agotado en cuestión de minutos, se recomienda acceder puntualmente al enlace oficial habilitado por el Consistorio:
- Enlace de reserva: mueveticket.es/eventos/baile-de-magos-la-laguna-2026/
- Apertura del sistema: Miércoles, 1 de julio, a las 21:00 horas.
- Límite por persona: Se permitirá seleccionar un máximo de dos mesas por cada usuario. Cada mesa cuenta con ocho asientos (aunque el número de sillas no condiciona el total de personas que pueden ocuparla, salvo directrices de seguridad).
- Precio: 15 euros por mesa.
Aforo al límite: 670 mesas
Para esta edición de 2026, el Ayuntamiento ha dispuesto un total de 670 mesas. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado la gran expectación que genera este evento festivo y ha recordado que el aforo se ha ido estirando en los últimos tiempos hasta alcanzar su tope histórico.
En este sentido, el concejal de Fiestas, Dailos González, ha advertido de que esta cifra es definitiva y no se ampliará bajo ningún concepto: “Estas 670 mesas serán nuestra capacidad máxima. El plan de seguridad así lo establece y debemos priorizar la seguridad en esta gran noche de celebración”.
Como medida de apoyo a la economía local, el consistorio facilitará dos mesas gratuitas a cada uno de los negocios de restauración ubicados dentro del perímetro del baile para que se integren en la fiesta.
Tres zonas musicales y una norma obligatoria
Para disfrutar de la noche, se repetirá la fórmula de tres espacios musicales diferenciados:
- Escenario principal (Bajo la torre de La Concepción): Dedicado íntegramente al folclore.
- Calle Marqués de Celada: Espacio reservado para las parrandas tradicionales.
- Entorno de San Benito: Punto neurálgico de la tradicional verbena, que se prolongará hasta la madrugada.
Recuerda: Para acceder al recinto general del Baile de Magos no es obligatorio tener una mesa reservada, pero sí es estrictamente obligatorio acudir ataviado con vestimenta tradicional o traje típico canario.
Chago Melián, pregonero de las fiestas de San Benito
Antes de que se abran las reservas online, las Fiestas de San Benito 2026 arrancarán de forma oficial mañana miércoles a las 19:30 horas en el interior de la ermita de San Benito.
El cantante tinerfeño Chago Melián será el encargado de pronunciar el pregón oficial en una velada que contará con una parranda y destacadas voces del folclore de la Isla, encargadas de interpretar coplas tradicionales dedicadas al santo y a la Romería Regional.