San Benito 2026 llena La Laguna de tradición: fechas clave, romería y Baile de Magos

San Cristóbal de La Laguna da la bienvenida, un año más, a las Fiestas en honor a San Benito Abad, una cita con especial arraigo y tradición en el municipio que en este 2026 traerá a la ciudad un amplio programa de actos con más de 40 propuestas para todas las edades.
En esta edición, la isla homenajeada por estos festejos será Tenerife, con una destacada presencia de su folclore y sus tradiciones a lo largo de estas dos próximas semanas.
Este lunes se ha llevado a cabo la puesta de largo de esta programación, en el antiguo convento de Santo Domingo, en la que han participado el alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Fiestas de la Corporación local, Dailos González; y el investigador y autor del programa oficial, Julio Torres. También se contó con el acompañamiento musical del cuarteto Raíz Lagunera, conformado por Israel Espino, Toñi Hernández, Candelaria González y Virginia Rodríguez.
Luis Yeray Gutiérrez destacó que “en los días previos a la llegada del mes de julio, todos aguardamos con emoción las Fiestas de San Benito Abad, unas fechas que nos recuerdan la tradición agrícola y ganadera de nuestra tierra y nos hablan del legado que se transmite de padres y madres a nuestra juventud, poniendo el acento en la doble condición que tenemos como municipio rural y urbano al mismo tiempo”.
“Ese es el espíritu que aflora en este programa y en la espectacular Romería Regional del próximo 12 de julio, la única que cuenta con este título en toda Canarias. Para esta cita tan especial, rendiremos un reconocimiento muy especial a la imagen de San Cristóbal, como patrón de nuestra localidad, cuya imagen se unirá al recorrido a su paso por la iglesia de La Catedral”, añadió el primer edil.
Sobre este domingo tan destacado, el alcalde avanzó que se contará con cerca de 40 agrupaciones y unas 80 carretas y carritos a lo largo del trayecto, superando los registros de ediciones anteriores. Asimismo, detalló que están previstas más de 650 mesas para el Baile de Magos del viernes 10, las cuales se pondrán a disposición de la ciudadanía esta misma semana.
Por su parte, el concejal de Fiestas del municipio, Dailos González, subrayó que “estos festejos, que cumplen 80 años de recorrido, honran nuestras raíces y colman de identidad, tradición y sentimiento colectivo las calles de nuestra ciudad. Además, con el homenaje especial de este año a Tenerife, reforzamos nuestro vínculo con el resto de la isla en el marco de una de las manifestaciones canarias más importantes del archipiélago”.
El edil informó que el pregón de este próximo miércoles, 1 de julio, que correrá a cargo de Chago Melián, volverá a marcar el inicio oficial de este programa, en el que destacan otras fechas como las galas de elección a Romera Mayor, Infantil y de Mayores, que tendrán lugar este próximo fin de semana en el Teatro Leal.
¿Cuándo es el Baile de Magos de San Benito 2026?
El 9 de julio, el grupo Achamán celebrará su 50º aniversario con el espectáculo ‘Alma y fuego. 50 años’. Al día siguiente, recogerá el testigo el gran Baile de Magos, que llenará las calles del casco histórico de color, música y trajes tradicionales en una noche de encuentros y celebración.
El sábado 11, por la mañana, será el turno de la segunda edición del Baile de Magos Infantil, una iniciativa que ya en su estreno congregó a numerosas familias en el entorno de la ermita de San Benito. Ese mismo día, los mayores del municipio protagonizarán el tradicional paseo romero por las calles de la zona centro de la ciudad y la jornada se completará esa noche con el Festival 8 Islas, un encuentro musical que volverá a congregar a agrupaciones y artistas vinculados a la cultura popular canaria, reforzando el carácter interinsular de estas fiestas.
En último término, Dailos González quiso agradecer desde el Ayuntamiento de La Laguna a Amigos y Romeros de San Benito, Agate, agrupaciones folclóricas, colectivos vecinales, personal municipal, cuerpos de seguridad y a todas las personas que hacen posible que estas fiestas sigan creciendo sin perder su esencia.
Cerró el acto Julio Torres, el cual agradeció al Consistorio su confianza para diseñar un año más este programa y el cartel oficial, que en esta ocasión revive la histórica procesión de 1905 y pone en valor uno de los episodios más curiosos de la devoción lagunera a esta imagen.
Esta composición recrea la antigua procesión celebrada desde la iglesia de la Concepción, en una época en la que la ermita de San Benito había sido cedida al Ejército para el alojamiento de tropas, lo que obligó a trasladar temporalmente la venerada imagen del santo fuera de su templo habitual. En este punto, hay que señalar que el cartel de esta edición está elaborado conjuntamente entre el propio Julio Torres, que ha realizado el estudio histórico correspondiente, y por el cartelista Juan Cairós.
El programa oficial también alude a tres documentos históricos de 1635, conservados actualmente en el Archivo Municipal de La Laguna, donde se refleja que ya en esas fechas participaban algunos bailadores al son de tamboriles en distintos actos festivos del municipio.