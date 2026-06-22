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NC en Tazacorte propone aumentar la bonificación del IBI a las familias: “El municipio se enfrenta a un panorama desfavorable”

Ante esta situación, desde NC consideran que es “necesario” que el ayuntamiento actúe adaptando sus políticas fiscales a las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos
Juan Miguel Rodríguez.
Juan Miguel Rodríguez. | DA
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El portavoz de Nueva Canarias (NC) en Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez Acosta, afirmó que es “innegable que nuestro municipio se enfrenta a un panorama desfavorable”, como reflejan los indicadores socioeconómicos.

Ante esta situación, desde NC consideran que es “necesario” que el ayuntamiento actúe adaptando sus políticas fiscales a las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos, “tomando medidas que alivien la carga económica” que recae sobre ellos, como “incrementando al 5% la bonificación en el IBI para las familias que tengan domiciliado o domicilien”, a través de una entidad financiera, el pago de este impuesto, indicó Rodríguez Acosta.

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Además, añadió que es necesario adoptar medidas de protección a las familias numerosas, “bonificando el Impuesto de Bienes Inmuebles entre un 40% y hasta un 80%, dependiendo del valor catastral de la vivienda y la categoría de familia numerosa”.

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