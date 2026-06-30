Obras, empleo y vivienda marcan el “músculo” de Santa Cruz de Tenerife en los tres años de mandato

Más de 30 obras acabadas, una por mes, junto a otras 14 en marcha por 51 millones de euros; el menor número de desempleados en la capital desde 2008; y la puesta en marcha de 283 nuevas viviendas públicas, además de 1.500 rehabilitadas, son los ejes sobre los que pivota un Santa Cruz con “músculo económico” en una ciudad que “funciona”.
Así lo afirmó ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, en el balance de los tres primeros años del actual mandato (formado por CC y PP), el cual definió como “un periodo marcado por la histórica transformación urbana del municipio, con inversiones en los cinco distritos para mejorar los barrios, reforzar los servicios públicos y avanzar hacia una capital más accesible, sostenible y preparada para el futuro”.
El regidor, acompañado por el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, y el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, destacó que “tres años después del pacto de gobierno podemos afirmar que Santa Cruz es una ciudad más dinámica, en la que hemos avanzado en los compromisos adquiridos con la ciudadanía, impulsando proyectos estratégicos, creando más vivienda, recuperando patrimonio, mejorando la sostenibilidad, la seguridad, con la inminente puesta en marcha de la Unipol, y fortaleciendo los servicios públicos y sociales con una gestión económica rigurosa y una baja presión fiscal”.
“Los datos matan el relato”, dijo Bermúdez, que además hizo hincapié en que “mientras en otras administraciones los problemas son los enfrentamientos o la incapacidad para aprobar unos presupuestos, nosotros hemos trabajado con planificación, diálogo y responsabilidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio”. Al respecto, apuntó que desde junio de 2023 hasta hoy “la ciudad dispone de estabilidad institucional. lo que ha permitido abordar muchas actuaciones que definirán las próximas décadas, tanto con inversión pública, como privada, además de ser el Ayuntamiento de Canarias que más capta fondos europeos”.
Mayor presupuesto
“Este trabajo nos ha permitido disponer del mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento, con 381 millones, para desarrollar proyectos que transforman la ciudad, por lo que la principal apuesta ha sido situar a los barrios en el centro de la acción de gobierno a través del programa Impulso Urbano, la mayor estrategia de renovación de calles y espacios públicos, con 130 millones de euros hasta 2030, y que en su primera fase contempla más de 100 actuaciones hasta 2027”, apuntó el regidor. Así, entre las obras ya impulsadas señaló la de la calle La Rosa, “que acabará el próximo mes”, la calle Dique, en San Andrés, la primera calle 100% sostenible; o nuevas plazas y más parques infantiles por toda la ciudad.
Por su parte, Carlos Tarife añadió que Santa Cruz, actualmente, “cuenta con 15.932 parados, una cifra récord a la que se unen 151.140 afiliados a la Seguridad Social y más de 7.000 empresas registradas”. Asimismo, dijo que la capital se ha consolidado en Cultura y grandes eventos como motores de proyección y dinamización, con un Carnaval o una Navidad que genera impacto económico, a lo que se unen más eventos y futuros proyectos, como el próximo CaixaForum.
El refuerzo de políticas sociales, con 32,7 millones para atender a personas vulnerables; la inversión en movilidad y aparcamientos; la apuesta por el deporte; el plan de infraestructuras verdes para generar sombra; o el vertido cero en el litoral capitalino conforman, también, el “impulso” a la ciudad.
Una hoja de ruta pendiente de la aprobación del nuevo PGO
El Ayuntamiento afronta lo que resta de mandato con una hoja de ruta centrada en los proyectos en marcha. Entre los retos pendientes destaca la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO), que la Justicia tumbó en 2017, y que se prevé que sea una realidad a finales del próximo mandato, si bien la aprobación inicial se estima en 2027.
No obstante, la intención del equipo de gobierno es ir aprobando modificaciones urbanísticas menores que beneficiarán al desarrollo de Las Teresitas o a los supermercados de la ciudad, para que puedan ampliar su actual superficie, ahora limitada por el PGO vigente.