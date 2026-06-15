Drag Sethlas y Drag Vulcano encabezan el brutal cartel gratuito del Mes del Orgullo en La Laguna

La Laguna se consolida como el gran referente de la diversidad y la integración en el archipiélago con una propuesta cultural que promete atraer a miles de visitantes. El Ayuntamiento tinerfeño ha presentado de manera oficial la programación estelar para conmemorar el Orgullo en La Laguna, desplegando un potente catálogo de actos formativos, artísticos y de concienciación ciudadana. Tras el rotundo éxito de participación cosechado en las primeras jornadas del mes, el área de Igualdad y LGBTI eleva la apuesta con una semana repleta de citas gratuitas donde el humor, las artes escénicas, el transformismo y el activismo social tomarán los principales espacios públicos del municipio.
El edil responsable de la materia en el consistorio, Dailos González, ha hecho un llamamiento directo a la población de toda la isla para sumarse de forma activa a estas plataformas de visibilización. Las acciones buscan dar voz y protagonismo a los colectivos desde prismas multidisciplinares, dinamizando la actividad sociocultural de los distritos de la periferia y del casco histórico.
Actividades culturales y formativas del Orgullo en La Laguna
El epicentro de las jornadas sectoriales se ubicará en el Espacio Diverse. Las actividades arrancarán este martes 16 de junio, a partir de las 18:00 horas, con la celebración de los tradicionales ciclos de palique. Bajo el epígrafe ‘La A en el centro: visibilidad y derechos’, la mesa de debate estará coordinada por Meritxell Salazar, representante de la Asociación LGBTIQA+ Diversas, y contará con las aportaciones del activista Olivia Ávila para profundizar en las realidades de la asexualidad. El miércoles 17 de junio, las instalaciones acogerán un taller de Stand Up Comedy impartido por la humorista Jessica Rojano entre las 18:00 y las 20:30 horas. Las plazas para esta formación son estrictamente limitadas y deben tramitarse mediante la plataforma web de Diversas Canarias.
La agenda formativa continuará el jueves 18 de junio, a las 18:00 horas, con el encuentro de análisis social titulado ‘Colores en Transición Pintars (se)’, centrado en los desafíos actuales y las realidades del colectivo trans. Asimismo, el sábado 20 de junio se reservará un espacio para un encuentro no mixto enfocado en las identidades trans dentro del mismo centro Diverse, reforzando los entornos seguros de apoyo mutuo en el municipio.
El viernes de las estrellas: Gala Drag y conciertos gratuitos
La gran noche del Orgullo en La Laguna llegará el viernes 19 de junio con un despliegue de luz y sonido sin precedentes en la isla. El escenario principal albergará dos de los eventos más esperados del calendario festivo canario: la Gala La Laguna Orgullosa, fijada para las 21:30 horas, y el espectáculo Queens La Laguna, que tomará el relevo a partir de las 23:00 horas. La primera parte de la velada contará con el talento de vocalistas y agrupaciones como Lady Blue, Jesús Domingo, Dita, Zayra González, Ballet Epsylon y Minerva Reyes.
La madrugada la liderará un elenco de las artistas plásticas y transformistas más influyentes del panorama nacional actual. Figuras consagradas de las plataformas escénicas como Drag Sethlas, Drag Vulcano, Drag Perseo, Dita Dubois, Eva Harrington y Alex Mercurio ofrecerán un espectáculo dinámico de coreografías y música de consumo rápido. Desde la corporación local se recuerda que el acceso al recinto será totalmente libre y gratuito hasta completar el aforo máximo de seguridad permitido por el plan de autoprotección.
La programación de la semana se completará con la representación teatral de la obra ‘Pensé que mi vida iba a ser distinta’, fijada para el sábado 20 de junio en las tablas del Teatro Unión Tejina. El broche final se vivirá el domingo 21 de junio con dos eventos masivos de calle. A las 11:00 horas partirá la Marcha Solidaria La Laguna contra la LGBTIfobia desde los aledaños del ayuntamiento en la calle Obispo Rey Redondo, para desembocar en la gran Feria de La Laguna Orgullosa, que mantendrá stands informativos y de ocio durante toda la jornada en la céntrica plaza del Adelantado.