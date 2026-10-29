El desfile de zombis de La Laguna cambia de fecha por el luto oficial

La Isla Calavera Zombie Walk de La Laguna cambia de fecha. El popular desfile de zombis que cada año recorre las calles del casco histórico de la ciudad, coincidiendo con la celebración de Halloween, ha sido aplazado al domingo 1 de noviembre debido a la declaración de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).
La cita estaba prevista inicialmente para este sábado 31 de octubre, pero la organización ha decidido trasladarla al día siguiente como muestra de respeto y solidaridad con las personas fallecidas y sus familiares.
De esta manera, las calles de San Cristóbal de La Laguna volverán a llenarse de muertos vivientes, disfraces terroríficos y maquillaje de fantasía, aunque en esta ocasión un día después de la tradicional noche de Halloween.
Nuevo horario de la Isla Calavera Zombie Walk
El evento mantendrá como punto de encuentro la plaza del Adelantado, donde las actividades comenzarán a las 17.00 horas. Los asistentes podrán acudir disfrazados, participar en las sesiones de maquillaje y prepararse para formar parte de la multitudinaria marcha zombi.
El desfile arrancará a las 20.00 horas, cuando los participantes recorrerán las calles del casco histórico lagunero.
El actor y humorista canario Aarón Gómez será uno de los grandes protagonistas de esta edición. Además de poner rostro al cartel oficial del evento, ejercerá como Gran Maestro de Ceremonias de la Isla Calavera Zombie Walk.
La convocatoria invita a vecinos y visitantes a sumarse a la experiencia, acudir con sus disfraces más terroríficos y dejarse maquillar para integrarse en la particular marea de zombis que cada año transforma el centro de La Laguna.
La organización ha trasladado también su solidaridad y apoyo a todas las víctimas y personas afectadas por el accidente ferroviario de Toledo, motivo por el que se ha adoptado la decisión de modificar la fecha del encuentro.