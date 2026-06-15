Verano en La Laguna para mayores de 50: guaguas y cómo conseguir una de las 500 plazas gratis

La temporada estival arranca con fuerza en el municipio norteño con una propuesta de ocio y salud que promete registrar un lleno absoluto en sus plataformas de inscripción. El Ayuntamiento tinerfeño activa los preparativos para el despliegue del programa Verano en La Laguna, una ambiciosa campaña de dinamización sociocultural orientada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. A través de la Concejalía de Participación Ciudadana, la corporación local abrirá de forma oficial este martes 16 de junio el proceso de solicitud para sus dos proyectos estrella de la temporada: ‘Bajamar, Crecimiento Personal 2026’ y ‘Punta del Hidalgo, Vivir el Entorno Natural 2026’.
Estas acciones litorales están diseñadas específicamente para personas mayores de 50 años que deseen adoptar rutinas dinámicas, ejercitarse al aire libre y tejer nuevas redes de apoyo comunitario. Los encuentros se desarrollarán de manera ininterrumpida entre el 6 de julio y el 28 de agosto, aprovechando las extraordinarias condiciones climatológicas y los paisajes marinos que brinda la costa lagunera durante los meses de calor.
Requisitos y plazos para inscribirse en el Verano en La Laguna
El acceso a este plan de dinamización requiere el cumplimiento estricto de dos condiciones indispensables por parte de los aspirantes: estar empandronados en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y haber cumplido los 50 años de edad. La organización ha hecho especial hincapié en que el periodo para formalizar las candidaturas es sumamente breve. Las personas interesadas podrán realizar el trámite desde las 09:00 horas del martes 16 de junio hasta las 23:59 horas del próximo miércoles 24 de junio. El canal de recepción será exclusivamente digital, mediante un formulario telemático habilitado en la sede electrónica de la web institucional, quedando descartada cualquier solicitud en papel.
La campaña dispone de un cupo total de 500 plazas financiadas, un volumen de vacantes que busca dar cobertura a la alta demanda registrada en convocatorias previas. Para garantizar un equilibrio absoluto en el uso de las instalaciones costeras, los admitidos se dividirán en dos turnos idénticos de 250 personas. El primer grupo comenzará las dinámicas de crecimiento personal en el núcleo de Bajamar durante el mes de julio, para luego trasladarse a la Punta del Hidalgo en agosto. El segundo grupo realizará exactamente el itinerario inverso, garantizando que todos los participantes disfruten de ambos entornos naturales.
Despliegue de transporte gratuito y vertebración vecinal
Uno de los pilares más potentes de la propuesta es la conectividad geográfica. La administración local ha diseñado un mapa estratégico de movilidad compuesto por diez rutas diferenciadas de recogida en guagua. Estos trayectos de transporte gratuito enlazarán los diferentes distritos, pueblos y barrios del interior con la costa, permitiendo que los residentes de las zonas altas o alejadas del litoral viajen con absoluta comodidad y sin costes adicionales. El concejal del área de Participación Ciudadana, Fran Hernández, ha remarcado que el objetivo prioritario es descentralizar las actividades y propiciar que vecinos de distintos puntos geográficos compartan experiencias comunes.
Los talleres y dinámicas programadas no se limitarán al mero entretenimiento físico. Los monitores especializados trabajarán áreas esenciales del bienestar emocional, la psicomotricidad y la prevención del aislamiento. Los encuentros grupales junto al Atlántico operan como una herramienta directa para combatir la soledad no deseada, un factor crítico en la gestión de la salud pública de la población madura. Desde el consistorio se aclara, asimismo, que esta convocatoria pública es totalmente independiente y autónoma respecto a otros circuitos de viajes o talleres anuales organizados por servicios sociales, por lo que las inscripciones no son excluyentes.