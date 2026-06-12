Una persecución a pie en Arona por dos machetes lleva a la policía a descubrir el oscuro secreto del detenido

La Policía Local de Arona procedió a la detención de un individuo durante la jornada del miércoles como presunto autor del hurto de dos machetes en un establecimiento comercial ubicado en el núcleo de El Fraile.
La intervención policial se desencadenó de manera inmediata gracias a la colaboración ciudadana, tras recibir la sala operativa la llamada de un vecino que presenció los hechos y dio la voz de alerta.
Con la información aportada por el testigo, varias patrullas policiales se desplazaron con urgencia hasta la zona señalada. Al percatarse de la llegada de los agentes, el sospechoso intentó emprender la huida a pie por las calles del barrio, lo que dio inicio a una persecución por parte de los efectivos actuantes.
Persecución a pie
Durante su intento de fuga, el presunto autor del hurto se desprendió de los dos machetes sustraídos, arrojándolos en un descampado próximo a la ruta de escape.
Los agentes de la Policía Local lograron interceptar y asegurar al individuo a los pocos metros, procediendo posteriormente a inspeccionar el terreno baldío, donde localizaron y recuperaron las dos armas blancas de grandes dimensiones que habían sido descritas en la denuncia inicial.
Una vez que el sospechoso fue trasladado a las dependencias policiales para su identificación y la instrucción de las correspondientes diligencias, los funcionarios comprobaron a través de las bases de datos que el detenido tenía en vigor una orden administrativa de expulsión del territorio nacional.
Tras este hallazgo, se procedió a formalizar su detención y a su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
Incremento de los controles y denuncias de tráfico
Esta nueva detención se integra dentro de los dispositivos y controles preventivos que la Policía Local de Arona viene desarrollando de forma regular tanto en el núcleo de El Fraile como en otros puntos estratégicos del municipio del sur de Tenerife.
Fuentes oficiales han confirmado que durante la presente semana se han intensificado de forma paralela diversos controles de tráfico en las vías públicas. Estas inspecciones de seguridad vial se han saldado, hasta el momento, con la tramitación de varias denuncias administrativas motivadas por diferentes infracciones a la normativa de circulación vigente.