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La Policía Canaria no da crédito: un menor se tira al mar en plena persecución

El suceso ha ocurrido este domingo en la zona portuaria de Las Palmas
La Policía Canaria no da crédito: un menor se tira al mar en plena persecución
La Policía Canaria no da crédito: un menor se tira al mar en plena persecución. | X
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El intento de fuga de un menor acabó en rescate. Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria y efectivos de Salvamento Marítimo han vivido este domingo un episodio de lo más inusual en Las Palmas de Gran Canaria.

Allí, un menor de edad, que contaba con antecedentes policiales, se lanzó al agua para evitar ser interceptado por las patrullas que lo perseguían.

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El menor inició una veloz huida a pie para zafarse de los agentes. No obstante, al verse acorralado y sin aparentes vías de escape, tomó la drástica decisión de arrojarse al mar.

“Se tiró al mar cuando huía de los agentes”

“Se tiró al mar cuando huía de los agentes”, indica la Policía Portuaria palmense en la red social X.

Finalmente, ha sido la embarcación Salvamar Nunki, perteneciente a Salvamento Marítimo, la encargada de aproximarse al menor. La tripulación “rescató y trajo a puerto” al joven, confirma la Policía Portuaria.

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